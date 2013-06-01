T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cemil Çiçek: Fırsat kollayan gruplar Gezi Parkı'nı istismar etti

Çiçek: Hepimizin olup bitenleri sağduyuyla ve soğukkanlılıkla değerlendirmesi gerekir. Geçmişte yaşadığımız acı tecrübeler bize ders olmalıdır.

01 Haziran 2013 20:41

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylarla ilgili sağduyu çağrısında bulanarak, "Böyle zamanlarda fırsat kollayan yasa dışı bir kısım grupların ve unsurların bu olayları nasıl istismar ettiğini ve bölücü bir kısım sonuçlara sebebiyet verdiğini de tecrübelerle biliyoruz. Onun için hepimizin hem fiilleriyle hem açıklamalarıyla hem eylemleriyle daha sorumlu ve sağduyulu davranması gerektiğinin hepimiz farkında olmalıyız" dedi.


Çiçek, Taksim Gezi Parkı nedeniyle çıkan olaylar hakkıdna konuştu. Böyle zamanlarda herkese çok büyük sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Çiçek, şunları söyledi:

"Hepimizin olup bitenleri sağduyuyla ve soğukkanlılıkla değerlendirmesi gerekir. Geçmişte yaşadığımız acı tecrübeler bize ders olmalıdır. İyi niyetle başlayan masumane bir kısım taleplerin sonunda çok üzücü olaylara sebep olduğunu geçmişten biliyoruz.

Böyle zamanlarda fırsat kollayan yasa dışı bir kısım grupların ve unsurların bu olayları nasıl istismar ettiğini ve bölücü bir kısım sonuçlara sebebiyet verdiğini de tecrübelerle biliyoruz. Onun için hepimizin hem fiileriyle hem açıklamalarıyla hem eylemleriyle daha sorumlu ve sağduyulu davranması gerektiğinin hepimiz farkında olmalıyız. Temenni ederim, iş bundan daha öte bir notaya taşınmasın."

ETİKETLER

cemil çiçekgezi parkıtaksimprotesto

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24