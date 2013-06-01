Cemil Çiçek: Fırsat kollayan gruplar Gezi Parkı'nı istismar etti

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylarla ilgili sağduyu çağrısında bulanarak, "Böyle zamanlarda fırsat kollayan yasa dışı bir kısım grupların ve unsurların bu olayları nasıl istismar ettiğini ve bölücü bir kısım sonuçlara sebebiyet verdiğini de tecrübelerle biliyoruz. Onun için hepimizin hem fiilleriyle hem açıklamalarıyla hem eylemleriyle daha sorumlu ve sağduyulu davranması gerektiğinin hepimiz farkında olmalıyız" dedi.



Çiçek, Taksim Gezi Parkı nedeniyle çıkan olaylar hakkıdna konuştu. Böyle zamanlarda herkese çok büyük sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Çiçek, şunları söyledi:

"Hepimizin olup bitenleri sağduyuyla ve soğukkanlılıkla değerlendirmesi gerekir. Geçmişte yaşadığımız acı tecrübeler bize ders olmalıdır. İyi niyetle başlayan masumane bir kısım taleplerin sonunda çok üzücü olaylara sebep olduğunu geçmişten biliyoruz.

Böyle zamanlarda fırsat kollayan yasa dışı bir kısım grupların ve unsurların bu olayları nasıl istismar ettiğini ve bölücü bir kısım sonuçlara sebebiyet verdiğini de tecrübelerle biliyoruz. Onun için hepimizin hem fiileriyle hem açıklamalarıyla hem eylemleriyle daha sorumlu ve sağduyulu davranması gerektiğinin hepimiz farkında olmalıyız. Temenni ederim, iş bundan daha öte bir notaya taşınmasın."