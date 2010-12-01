Cemil Çiçek: Delinin biri bir taş attı...

T24 - Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Wikileaks belgelerini parça tesirli, fitne çıkarmaya müsait belgeler olarak nitelendirdi. Çiçek, “Bir deli taş atar, 40 akıllı çıkaramaz. Her yerde de 40 akıllı bulunamaz” dedi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Uluslararası Yolsuzluk Konferansından ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

WikiLeaks belgelerinde bazı bakan ve siyasetçilerin isimlerinin yer aldığının hatırlatılması üzerine Çiçek, dün TBMM'de kendisine bu konuyla ilgili görüşlerinin sorulduğunu, orada da fikirlerini ifade ettiğini söyledi.

Belgelerle ilgili açıklamalar yapılmaya devam edeceğini söyleyen Çiçek, ''Şimdi daha işin başlangıcındayız, rakamlara bakıldığında. Bu bilgiler nasıl sızdı, niye sızdı, ne elde edilmek isteniyor, bunun arkasında kim var, kimler var, bunların hepsini zaman içinde göreceğiz'' dedi.

Cemil Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Kimse kendisine yönelik bu ağır ithamlar karşısında sessiz kalmaz. Hukuk yollarına başvurması gereken noktalarda da buna da başvurulacaktır. Çünkü bunun başka yolu yoktur. Bir deli taş atar, 40 akıllı çıkaramaz. Her yerde de 40 akıllı bulunamaz.

Çünkü ben bu belgelerde şu ana kadar yayınlanana baktığımda yalan yanlış, eksik, kulis, dedikodu, resepsiyonlarda öyle diyorlar böyle diyorlar, belki bazıları bakımında da doğru bilemiyorum. Çünkü 251 binden fazla belgede doğru olanlar da olabilir.



'Parça tesirli'

Eğer belli bir maksatla yayınlanıyorsa bunlar, bunların içerisinde de bazıları doğru olabilmeli ki öbür yalan yanlışlar onun peşine takılı versin. Parça tesirli, biraz da fitne çıkarmaya müsait tırnak içinde belgeler dizisi olarak görüyorum. Olup biteni soğukkanlılıkla ve hukuk çerçevesinde değerlendirmek en doğru yoldur diye düşünüyorum.''



‘Daha işin başındayız'

Çiçek, bir başka gazetecinin, belgelerde Türkiye'ye ait olanların öncelikli yayımlanması nasıl değerlendirdiğini sorulması üzerine, ''Onları siz değerlendirin daha işin başındayız'' yanıtını verdi.