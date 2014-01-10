Cemil Çiçek: Bu nasıl hukuk devleti?

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, hukuku bir kenara bırakılıp siyaseten tartışma yürütüldüğünü söyleyerek, “Bu nasıl hukuk devleti? Uymadığın kuralın arkasına nasıl sığınırsın? Yargı üzerinden siyasi kanal açılmaya çalışılıyor. Çok tehlikeli” dedi.

Çiçek, yeniden yargılama yöntemiyle ilgili ziyaretine gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyetle görüşmesinde son gelişmeleri, “Son derece tehlikeli” olarak değerlendirdi. TBMM’nin milletin meclisi olduğunu, söz söylemek, kendilerine ulaşmak isteyen herkesi dinlemeye çalıştıklarını, bu nedenle Feyzioğlu ile görüştüğünü belirten Çiçek, şunları söyledi:

'İşimize geldiği gibi'

“Bir hukuk devletinde hiç kimse her istediğini, her istediği şekilde yapamaz. Yasalar çerçevesinde yapacaktır. Sanki şu tartışma ortamında birileri kanuna kendisi uyuyor, başkaları uymuyormuş gibi suçlama yapıyor. Hukuku bir tarafa bırakıyoruz, siyaseten işimize nasıl geliyorsa tartışıyoruz. Ama sonra da diyoruz ki, ‘Türkiye hukuk devletidir.’ Bu nasıl hukuk devleti? Uymadığın kuralın arkasına nasıl sığınırsın? Nasıl o zaman Türkiye’de biz bu işleri yürüteceğiz? Hukuka uyularak ve hukuk uygulanarak hukuk devleti olunur. Yoksa sadece söylemekle bir ülke hukuk devleti olamaz.

Başka ülkelerde yargı başkanlarını kimse bilmez, kararlarını bilir. Bizde parti başkanlarından çok daha fazla bilinir hale geldi. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle yargının içinden ve yargının dışından, yargı üzerinden yargısal konularla ilgili bir siyasi kanal açılmaya çalışılıyor, bir siyaset oluşturulmaya çalışılıyor. Bu son derece tehlikelidir. Bunu asla doğru bulmam.

'Sonucundan endişem var'

Cezaevinde insanlar ümitle yaşar, aileleri çok daha fazla ümitle yaşar. Eğer sonuçta bir netice alınamayacak ise bunun hesabının, kitabının iyi yapılması gerekir. ‘Herkes özgürlüğüne kavuşsun’ ama bu beyan ne kadar Türkiye gerçeğine, yargı gerçeğine tekabül eder, örtüşür? Büyük çabalarla, kampanyalarla yola çıkıp, netice alamadığımız çok sayıda olay var Türkiye’de. Bu teşebbüslerden bir netice çıkmazsa, o zaman içerideki insanların durumu ne olacak? Başlayacağız yeni bir siyasi tartışmaya, ‘Sen evet dedin’, ‘Ben hayır dedim.’ Biraz iş oraya doğru gidiyor gibi endişem var. Arzu ettikleriniz kadar, arzu etmediklerinizin de faydalanacağı bir düzenlemeye doğru gidecekse sonuçta bu iş bizi hep beraber sıkıntıya sokar.”