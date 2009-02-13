Cemil Çiçek: Bu defaki kriz çok önemli

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, bundan önceki krizlerin iç nedenlerden kaynaklandığını belirterek, “Bu defaki kriz gerçekten çok önemli bir kriz. Bundan evvelki krizlerin sorumlusu kendimiz idik. Yanlış politikalar, popülist politikalar ve zamanında tedbir almamaktan kaynaklandı. Ama 2008 krizinin sebebi ABD” dedi.



Bakan Çiçek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici ile birlikte, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 2007 yılının en fazla vergi ödeyen ve ihracat yapan kişi, firma ödül törenine katıldı.



Yozgat İl Kültür Müdürlüğü salonundaki ödül töreninde konuşan Bakan Çiçek, ekonomik krize değinerek şunları söyledi:

“Bu defa ki kriz gerçekten çok önemli bir kriz. Bir ayrıntıya dikkatinizi çekiyorum. Bundan evvelki krizlerin sorumlusu kendimiz idik. İç sebeplerden kaynaklandı. Yanlış politikalar, popülist politikalar ve zamanında tedbir almamaktan kaynaklandı. Ama 2008 krizinin sebebi ABD. Biz ihracatımızı, Kongo’ya yapmıyoruz, Papua Yenigine’ye yapmıyoruz. Nereye yapıyoruz Avrupaya. Avrupa bu gün eksi büyüyor.



En çok ihracat yaptığımız ülkeler bugün ekonomik küçülme noktasında. Kimse senin malını almak durumunda değil. Onun için fotoğrafın dört bir yanını ortaya koymamızda fayda var. Suyun bulandığı yerde, durulma olmadığı müddetçe sıkıntıları çekmeye devam edeceğiz. Hepimizin bir noktaya kilitlenmesi lazım. Türkiye dün büyüktü, bugün büyük, yarın bu günkünden daha büyük olacaktır. Olmak mecburiyetindedir. Bu millet dün güçlüydü, bugün güçlü, yarın bu günkünden daha güçlü olmak mecburiyetindedir. Eğer ebediyete kadar bu millet yaşayacaksa. Yaşayacaktır ve yaşamalıdır.”



'Kriz teğet geçmedi'



MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici de krizin boyutlarının çok büyük olduğunu ve Türkiye’yi derinden etkilediğini belirtti.



Başbakan Erdoğan'ın dediği gibi krizin teğet geçmediğini kaydeden Ekici, “Dünyada başlayan kriz finansal boyutları aşmış, çok ciddi bir krizdir. Bunu çok iyi anlamak durumundayız. Dünyayı böylesine sarsan bir krizi Türkiye’yi teğet geçeceğini söylemek çok iyimser bir düşüncedir. Eğer gerekli tedbirler alınmasa daha ciddi sonuçlar doğurmaya gebedir” dedi.



Dünya açlık tehlikesiyle karşı karşıya



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, yaşanılan ekonomik kriz ve küresel ısınma sonucunda dünyanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu ifade ederek, tarım ve hayvancılık sektörünün önümüzdeki dönemlerde çok önemli bir noktaya geleceğini söyledi.



Türkiye’de tarım planlamasının bulunmadığını, üreticinin bir önceki yıl para eden ürünü ekip, biçtiğini, bunun sonucunda ise zarar edince, üretimden vazgeçip, büyük şehirlere göç ettiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de ekilebilir konumdaki arazilerin büyük bölümünün boş olduğunu belirtti.



Hisarcıklıoğlu, “Dünya krizde elinde harita olmadan ilerliyor, kimse ne olacağını bilmiyor. Türkiye’de krize bağlı olarak üretimde daralma, ihracatta durgunluk var, işsizlik artıyor. Bu konuda herkes bir şeyler söylüyor da, krizden nasıl kurtulacağımızı kimse söylemiyor. Bu konuda hükümetimizle görüşmeler yapıyoruz, alınan ve alınacak tedbirler var. Bunlar krizi hafifletecektir. Krizin önüne geçebilmek için iç tüketimi artırmak gerekir. Bunu sağladığımız takdirde Türkiye krizden çıkar” dedi.