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Meclis Başkanı Çiçek'ten bombalı saldırıya kınama

'Bu menfur olay demokrasimize, ülkemizin huzuruna ve barışına yönelik menfur bir saldırıdır'

06 Haziran 2015 13:18

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, HDP'nin Diyarbakır mitinginde düzenlenen bombalı saldırıyı, ülke demokrasisine, Türkiye'nin huzuruna ve barışına yönelik menfur bir saldırı olarak niteledi.

Çiçek bombalı saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "HDP Diyarbakır mitinginde meydana gelen patlama olayını şiddetle ve nefretle kınıyorum. Bu menfur olay demokrasimize, ülkemizin huzuruna ve barışına yönelik menfur bir saldırıdır. Olayda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Herkesi sağduyuya, sükunete, barışı ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmeye yönelik bir dayanışma içinde olmaya davet ediyorum" dedi.

 

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