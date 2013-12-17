Cemil Çiçek'ten basına tuhaf cevap

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, inşaat sektöründen isimlerin ve milletvekili oğullarının da gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonlarını değerlendirerek, gazetecilerin Muammer Güler'in oğlunun gözaltına alınmasına ilişkin sorusunu "bu kapıdan size ekmek çıkmaz" şeklinde cevapladı.

Çiçek ayrıcı sukunet çağrısında bulunarak, ''Hiç bir şey bilmiyoruz, Siyasetçiler olarak bilmediğimiz konuda konuşmak doğru olmaz'' dedi

Çiçek, gazetecilerin, İstanbul 'daki merkezli operasyonla ilgili soruları üzerine, "Ben açıklama yapmam. Bilmediğim bir konuda ne açıklaması...? Bir yargısal işlem yapılıyor. Siyasetçiler olarak bilmediğimiz konuda konuşmak doğru olmaz. Herkes için böyle, bizim için daha böyle. O nedenle bir açıklama yapamam" diye konuştu.

Ekmek Çıkmaz

Çiçek, bir gazetecinin, "İçişleri Bakanı'nın oğlunun gözaltına alınmasından bakanın haberinin olmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu etik mi?" sorusuna, gülerek, "Bu kapıdan size ekmek çıkmaz" karşılığını verdi.

Çiçek'in yanında bulunan eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu, aynı sorular üzerine, soruşturmanın gizli olduğunu belirterek, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Boşa konuşmuş oluruz. Biraz sabırlı olalım, açıklansın. Nedir, niye gözaltına alınmışlar, ondan sonra konuşalım" dedi.