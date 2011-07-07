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Cemil Çiçek BDP'li Sırrı Sakık ve Hasip Kaplan'la 'yemin'i görüştü

TBMM Başkanı Cemil Çiçek dün BDP'li Sırrı Sakık ve Hasip Kaplan ile 'gizlice' görüştü. BDP'li Kaplan

07 Temmuz 2011 03:00

T24 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek dün BDP'li Sırrı Sakık ve Hasip Kaplan ile "gizlice" görüştü. BDP'li Kaplan görüşme ile ilgili olarak "Çiçek'e dün nezaket ziyaretinde bulunduk" dedi.

BDP'liler KCK tutuklusu 5 BDP’li milletvekili ve vekilliği düşürülen Hatip Dicle'yi gerekçe göstererek Meclis'te yemin boykotu yapıyorlardı. CHP de Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay’ın tahliye edilmemesi üzerine yemin etmeme kararı almıştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise TBMM Başkanı Cemil Çiçek'le bugün öğleden sonra "belki" görüşebileceğini söyledi.


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