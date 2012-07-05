Cemil Çiçek: BDP'li Kemal Aktaş'ın vekilliği düşürülmeyecek

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, tutuklu vekiller ile ilgili olarak, "Umarım yargı yasamanın verdiği kararı iyi algılamıştır" dedi. Çiçek, BDP'li vekil Kemal Aktaş'ın vekilliğinin düşürülmeyeceği mesajını da verdi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 24. Dönem 1. ve 2. Yasama Dönemi'nde yapılan en önemli faaliyetin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun kurulması ve yeni anayasa çalışmalarının başlatılması olduğunu söyledi.

Çiçek, 24. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı faaliyetleri hakkında TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Meclis Başkanı seçildiği 4 Temmuz 2011'den bugüne kadar 1 yıl geçtiğini anımsatan Çiçek, bu süre içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çiçek, "Geçmiş dönemlerden farklı olarak Meclisimiz bu döneme yemin krizi ve tutuklu milletvekillerinin durumu gibi iki önemli sorunla başladık. Yemin krizi bir süre sonra çözüldü ancak tutuklu milletvekillerinin durumları bütün yasama sürecini etkiledi. Böylesine zor bir dönemde görev yapan değerli milletvekillerimizin her birine özverili çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

'Bu yılın sonuna kadar taslak metin'

Bu yasama yılı içerisinde yaptıkları en önemli faaliyetin, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun kurulması ve yeni anayasa çalışmalarının başlatılması olduğunu ifade eden Çiçek, 19 Ekim 2011'de çalışmalarına başlayan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun, TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerin eşit sayıda temsiline dayandığını anımsattı.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, “Mahkemeler, tutuklu milletvekilleri bakımından adli kontrol gibi çağdaş bir imkanı uygulamaya koyabilecektir. Ümit ederim (mahkemeler) Meclis'in verdiği bu mesajı iyi anlamıştır” diye konuştu. Çiçek, BDP 'li vekil Kemal Aktaş'ın vekilliğinin düşürülmeyeceği mesajını da vererek, "Aktaş'ın fezlekesini geri gönderiyoruz" dedi.