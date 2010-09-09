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Cemil Çiçek bayramlaşırken yanıbaşında 10 el ateş edildi

Cemil Çiçek, bayram namazını köy camisinde kılarak, vatandaşlarla bayramlaştı.

09 Eylül 2010 03:00

T24 - Bolu Abant Tabiat Parkı’nda tatil yapan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, bayram namazını köy camisinde kılarak, vatandaşlarla bayramlaştı. Bu sırada çevrede 10 el silah sesi duyuldu. Vatandaşlar arasından bir kişinin, belindeki tabancasını çekerek bayramın gelişini kutlamak için havaya ateş ettiği belirtildi.

Bakan Çiçek'in yanıbaşında 10 el ateş edildi

Bayram tatili için dün gece saatlerinde Abant’a gelen Cemil Çiçek, Abant Palace Otel’e yerleşti. Sabah erken saatlerde otelin servis otobüsüyle Abant yolu üzerinde bulunan Akçaalan Köyü Merkez Camisi’ne giden Cemil Çiçek, bayram namazını kıldı. Namazın ardından caminin önünde vatandaşlarla sohbet eden Çiçek, cemaatle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Bakan Çiçek, elini öpmek isteyenlere izin vermezken sadece tokalaştı.


Silahlı kutlama

Çiçek’in sıraya giren vatandaşlarla bayramlaştığı sırada duyulan silah sesleri heyecan yarattı. Caminin yakınında bulunan bir kişinin, bayramın gelişini kutlamak için tabancayla arka arkaya 10 el ateş ettiği kaydedildi. Silah sesinin kurusıkı tabancadan çıkıp çıkmadığı belirlenemezken; Cemil Çiçek’in yakınında yaşanan olaya korumaların müdahalede bulunmadığı belirtildi.

Çiçek, vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra kendisini bekleyen makam otomobiline binmeyerek, yine servis otobüsüyle otele döndü.


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