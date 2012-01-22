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Cemil Çiçek: Anayasa yaparken ‘vatan haini’ bile ilan edilebiliriz

Cemil Çiçek, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen “Yeni Anayasa’da Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı sempozyumun açı

22 Ocak 2012 02:00

T24 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "“Yarın istediği cümleyi bu anayasada görmeyenler, bu anayasayı yapanları vatan haini diye ilan edecek. Bizim de hain olmaya niyetimiz yok" dedi.


TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen “Yeni Anayasa’da Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı sempozyumun açılışına katıldı.


Gazete manşetlerinde ve siyasi grup toplantılarında yaşanan polemiklerin özünde anayasa kaynaklı sorunlar olduğunu belirten Çiçek, “Bu sorunları kaynağından çözmek lazım. Kısmi değişikliklerle çözemeyiz” diye konuştu.


Mevcut anayasanın 30 yıl içerisinde 17 defa değiştirildiğine dikkati çeken Çiçek, Meclis’te grubu bulunan 4 siyasi partinin yeni anayasa için ittifak yaptığını söyledi.


Kendilerine gelen görüşler arasında “Şu madde şöyle olmalı, böyle olmayacaksa hiç olmasın, mevcut madde, mevcut anayasa değiştirilmesin” mantığında yaklaşımlar da gördüklerini dile getiren Çiçek, hiç kimsenin inatlaşmadan başkasının doğrusuna saygı göstererek yeni anayasa çalışmalarına katkı sağlaması gerektiğini, “benim değil, bizim anayasamız” denilebilecek ortalama yolun bulunarak bir anayasanın yapılması gerektiğini vurguladı.


Çiçek, “Yarın istediği cümleyi bu anayasada görmeyenler, bu anayasayı yapanları vatan haini diye ilan edecek. Bizim de hain olmaya niyetimiz yok. Biz ülkemizi seviyoruz. Bunlar da kolayca kullanılacak sıfatlar değildir. Bir anayasa çalışmasını bu türlü iddialı, yaralayıcı, kırıcı üsluplardan, kavramlardan sloganlardan arındırmamız gerekiyor. Sivil toplum bu işe öncülük etmeli” diye konuştu.

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