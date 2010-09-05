Cemil Çiçek: 38 yıl önce fişlendiğim için hâkim olamadım

T24 - Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, 38 yıl önce devlet tarafından fişlendiği için hâkim yapılmadığını açıkladı.



Gazeteci Ömer Şahin’in Kanal A’da yayınlanan “Görüş Farkı” programına katılan Çiçek’in tarihi bir sırrı ortaya çıktı. Devlet tarafından “fişlendiği” için hâkim yapılmadığını açıklayan Çiçek, “1971’de İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdim. 1972’de Danıştay’ın, şimdi tetkik hâkimi diyorlar, o zaman raportör sınavına girdim. 23 kişi alacaklar. Beni sağ görüşlü, iki kişiyi de sol görüşlü diye almamışlar. Orada bir görevli bize acıdı söyledi. ‘Evladım sizle ilgili böyle bir yazı var, sen başka işe bak’ dedi. 12 Eylül sonrası da ANAP kuruculuğundan veto edilen 7 kişiden birisiyim. Herkes mağdur edebiyatı yapıyor. Bu anlamda ben de mağdurum. Şu kadar zamandır devlette görev yapıyorum. Bu fişlemelerin kaydı nerededir bilmiyorum” dedi.



