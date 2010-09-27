Cemil Çelik: 'İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük' dersi kaldırılsın

T24 - “Atatürk Türkiye’dir” yazısını kaldıran Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, bu kez de üniversitelerdeki İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin öğrencilere külfet getirdiğini öne sürdü.



Üniversitedeki “Atatürk Türkiye’dir” yazısını “Hitler Almanyası gibi ” diyerek kaldıran Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, bu kez de üniversitelerdeki İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin öğrencilere külfet getirdiğini öne sürdü. Rektör Çelik, bu dersin zorunlu dersler arasından çıkarılmasını istedi. CHP, rektörün sözlerine soru önergesi ile TBMM gündemine taşıyacak.



Çelik, 1982 Anayasası ile birlikte gelen, Türk dili, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük gibi derslerin üniversite öğrencilerine külfet getirdiğini ve bu derslerin zorunlu olmaktan çıkarılmasını istedi. Medeni ve çağdaş ülkelerde, bu tip derslerin bulunmadığını iddia eden Çelik, “Umarım yapılacak bir yüksek öğretim reformu ile bu dersler müfredattan kaldırılır. Bunun yerine teknolojinin bilimin getirdiği dersler konur” dedi.

İlk değil



Ergenekon davası sanıkları arasında yer alan önceki rektör Fatih Hilmioğlu ile aralarındaki gerilimle tanınan rektör Çelik, Ağustos ayında da üniversite kütüphanesinde bulunan “Atatürk Türkiye’dir, Türkiye Atatürk” yazısını kaldırarak, yerine Atatürk’ün “Manevi Mirasım Bilim ve Akıldır” ifadesini astırdı. Abdi İpekçi ve Papa suikastlerinin kilit ismi Oral Çelik’in amcasının oğlu olan Çelik, YÖK Başkanı Özcan ile de TÜBİTAK’ta mesai arkadaşlığı yapmıştı.





