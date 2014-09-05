Cemil Bayık'tan Kürtlere okulları boykot çağrısı

“Kürtçe üzerindeki asimilasyon politikaları devam ediyor” diyen KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, Kürtlere okulları boykot çağrısı yaptı. Bayık, “Okul boykotuyla Kürt halkının ana dilinde eğitim talebini yükseltmek aynı zamanda demokratik çözüm çabalarına destek vermektir” dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, Azadiya Welat ve Yeni Özgür Politika gazetelerinde yayımlanan makalesinde, Türkiye’nin en temel sorununun Kürt sorunu olduğunu vurgulayarak, “TRT 6 açıldıktan sonra bırakalım asimilasyon ve kültürel soykırımın durdurulması, aksine kültürel soykırım daha da hızlandırılmıştır. Eğer Özgürlük Hareketinin mücadelesi olmasaydı kültürel soykırım araçları ana dilini bitme noktasına getirirdi” dedi.

Yazısında ana dilinde eğitimin önemine dikkat çeken Bayık, “ana dilinde eğitim olmadan asimilasyon ve kültürel soykırımın durdurulamayacağını” söyledi. Ana dilde eğitim için açılan birkaç okulun olumlu olduğunu ancak sorunun çözümü için bunun yetmeyeceğini ifade eden Bayık, yeni eğitim-öğretim döneminde okulların boykot edilerek, bu sorunun gündemleştirilmesi gerektiğini dile getirdi. “Kuşkusuz bu konuda ailelere büyük sorumluluk düşmektedir” diyen Bayık, “Bu yıl okulların açıldığı hafta yapılan okul boykotu daha önemli hale gelmiştir. Okul boykotuyla Kürt halkının ana dilinde eğitim talebini yükseltmek aynı zamanda Kürt Halk Önderi’nin demokratik çözüm çabalarına destek vermektir” dedi. AKP’nin ancak halkın eylemleri ile çözüm zeminine çekilebileceğini söyleyen Bayık yazısında, “Eğer okul boykotu gibi çok demokratik eylem güçlü geçerse, AKP’nin oyalama politikaları engellenir. Yoksa AKP bir buçuk yılda olduğu gibi Kürt sorununun çözümünde ciddi hiçbir adım atmaz. Bu da çatışmaların yeniden şiddetlenmesi durumunu ortaya çıkarır” ifadelerine yer verdi.

Eylül ayı belirleyici olacak

Eylül ayının siyasal gelişmeler açısından kritik olduğuna da vurgu yapan Bayık, “Eylül ayındaki gelişmeler, önümüzdeki yıl ve yılları belirleyecektir. Bu açıdan Kürt halkının iradesini güçlü ortaya koyarak hükümeti demokratik siyasal çözüm yönünde adım atmaya zorlaması gerekir. Toplum mücadele gücü ortaya koymadığı takdirde hiç kimse bu devletin ve hükümetin Kürt sorununun çözümünde adım atmasını beklememelidir” dedi.

Okulların açıldığı hafta okullarda boykotların gerçekleştirilmesi ve milli eğitim müdürlüklerine yürüyüşler yapılması önerisinde bulunan Bayık, okul boykotlarının kültürel soykırıma karşı ciddi bir tutum olacağını dile getirdi. Bayık yazısında boykot eylemlerinin tüm siyasi ve toplumsal kesimlerle ortaklaştırılması çağrısı da yaptı.