Cemil Bayık: Silahlı mücadeleye son vermek için hiçbir neden yok, Türkiye'deki iç savaş ağırlaşacak

Güneydoğu'daki birçok kentte ilan edilen sokağa çıkma yasaklarını ve devam eden operasyonları değerlendiren KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, "Mevcut durumda silahlı mücadeleye son vermek için hiçbir neden yok. Aksine gelecek aylarda iç savaş Türkiye'de ağırlaşacak. Türkiye'deki Kürt kentlerine ek savaşçılar gönderme hakkını saklı tutuyoruz, zira bizim görevimiz halkımızı korumaktır" dedi.

Kendilerine sunulan tek seçeneğin "Teslim alma veya yok etme" olduğunu savunan Cemil Bayık, "Yakında Türkiye'nin içinden ve dışından gelen başka örgütlerle birlikte yakında bir devrimci direniş cephesinin kuruluşunu ilan etmeyi öngörüyoruz. Adını veremeyeceğim bu örgütler, Erdoğan rejimine karşı bizimle aynı mücadeleyi paylaşıyorlar ve bizimle birlikte mücadele edecekler" diye konuştu.

"Türk devleti müzakere mantığı içerisinde değil, Kürt hareketini yok etmek istiyor"

İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silahsızlanma çağrısında bulunmayacağını savunan Cemil Bayık, "Türk devletiyle tüm iletişim kanalları kapalı. Hiçbir temasımız yok" dedi.

Siyasi Haber'de yer alan habere göre, Fransız Le Monde gazetesine bir röportaj veren Cemil Bayık'ın açıklamasının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Türk devleti artık çözüm ve müzakere mantığı içerisinde değil, Kürt hareketini yok etmek istiyor.

"Başka örgütlerle birlikte bir devrimci direniş cephesinin kuruluşunu ilan edeceğiz"





-Teslim olmayacağız. Direneceğiz. Biz mevcut durumda, tüm olanaklarımızla ve elimizdeki tüm kaynaklarla varoluş mücadelesi veriyoruz. Yakında Türkiye'nin içinden ve dışından gelen başka örgütlerle birlikte yakında bir devrimci direniş cephesinin kuruluşunu ilan etmeyi öngörüyoruz. Adını veremeyeceğim bu örgütler, Erdoğan rejimine karşı bizimle aynı mücadeleyi paylaşıyorlar ve bizimle birlikte mücadele edecekler.



-Yakında Türkiye'deki Kürt kentlerine ek savaşçılar gönderme hakkını saklı tutuyoruz, zira bizim görevimiz halkımızı korumaktır.



-Türk devletiyle tüm iletişim kanalları kapalı. Hiçbir temasımız yok.

"Gelecek aylarda iç savaş Türkiye'de ağırlaşacak"

-(Silahlın mücadele) Ne olursa olsun, bu karar bize aittir. Alanda biz varız ve pratik anlamda yaşananları biz görüyoruz. Mevcut durumda silahlı mücadeleye son vermek için hiçbir neden yok. Aksine gelecek aylarda iç savaş Türkiye'de ağırlaşacak. Bur durum herkesin kendi çıkarlarını sürdürdüğü ve hiç kimsenin bölgeden dışlanamayacağı bölgesel bir savaş ortamında yaşanıyor. Türkiye, İran ve Suriye'deki gelişmeler tek ve aynı çatışmadan çıkıyor. Ortadoğu bu savaş sonucunda yeni bir çağa girecek. Kürdistan Ortadoğu'nun merkezinde, Türkiye, Suriye, Irak ve İran'ın arasındadır. Bu nedenle biz mevcut bölgesel savaşın kalbinin Kürdistan olduğunu ve bu savaşın yeni bir duruma dönüşene kadar yoğunlaşacağını düşünüyoruz.

-Ortadoğu'da varlık gösteren tüm güçlerle taktik ilişkilerimizin olması ve herhangi bir tarafı tutmadan kendi çizgimizi muhafaza etmemiz gerekiyor. Soğuk Savaş bitti, birbirine karşıt gibi görünen güçlerle çıkarlarımız buluşabilir.

