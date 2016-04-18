"Cemil Bayık, PKK'ya 'Kırsala çekilin' talimatı verdi" iddiası

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık ve örgütün diğer üst düzeyyöneticilerinin bölgedeki PKK'lılara kırsala çekilme talimatı verdiği öne sürüldü. İddiaya göre, Kandil'den verilen talimatlarda dağ kadrosunun kırsala çekilmesi istenirken, il ve ilçelerin PKK'nın 'Sivil Savunma Birlikleri' dediği YPS'ye bırakılabileceği belirtildi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, telsiz konuşmalarında Bayık'ın talimatlarının, "Direnişe devam ettiğiniz görüntüsü verin. Telsizleri nadir kullanmaya gayret edin. Arkanızda yaralı bırakmayın. Tecrübe kazanmış, güvendiğiniz gençleri yanınızda kırsal götürün. Çekilirken binaları tahrip edin, kazılan tünelleri tuzaklayın" olduğu iddia ediliyor.