Cemil Bayık: İmralı'da görüşmeler kağıda dökülmüyor

KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık, İmralı'daki görüşmelerin kağıda dökülmediğini, üçüncü bir taraf da olmadığı için şahitlik yapılamadığını belirterek, "Artık bizim de İmralı'ya gidip gelmemiz gerekir" dedi. Bayık, "Yaptıkları görüşmeleri kağıtlara döküp, mühürleyip, imzalamıyorlar. Bu olmadığı için sonra Türkiye herşeyi inkâr ediyor" ifadesini kullandı.

Ferit Aslan'ın Doğan Habar Ajansı'nda yer alan haberine göre çözüm süreci ve Ortadoğu 'daki gelişmeler konusunda, Kürtçe yayın yapan Newroz TV'ye konuşan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, Ortadoğu'da Arapların, Farsların, Türklerin sorunları olduğunu, bunun en önemlisinin de Kürt sorunu olduğunu savundu. Bayık şöyle konuştu:

"Kürt sorunu çözülmeden Ortadoğu'da savaşlar, çatışmalar ve tahribatlar bitmez. Kürtler kimliği, kültürü ve dili ile Ortadoğu'da özgür yaşamaya karar vermiştir. Her tarafta özgürlük mücadelelerini vermektedirler. Kendi savunma güçlerini kurmuş ve liderlerini belirlemişlerdir. Ortadoğu'daki güçler Kürtlere istemedikleri bir statü dayatamazlar. Başkan Apo Kürtleri ayağa kaldırdı, onlara yeni bir ruh kazandırdı. Yeni bir Kürt yarattı. Kürtler özgür olmayan yaşamı kabul etmiyor. Kürtler için tarihi bir şans doğmuştur. Bu şansı kendileri mücadele ile elde ettiler."

Cemil Bayık, Kürt sorununun çözümü için başlatılan çözüm sürecinin ikinci aşamasında olduklarını, ancak hükümetin şu ana kadar herhangi bir adım atmadığını ileri sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süreci seçimlere kurban etmek istiyorlar. Zindanlardaki Kürt siyasetçilerin serbest bırakmaları, Karakol yapımlarını durdurmaları, baraj ve askeri yollar yapmamaları lazımdı. Demokratik siyaset yollarını açmaları gerekirdi. Bunların hiçbirini yapmadılar. Tersini yaptılar. İmralı Adası'na bağımsız bir doktor heyetinin gitmesi bile engellendi. Başkan Apo'nun başına ne getiriyorlar, üzerinde nasıl bir siyaset yürütüyorlar biz bilmiyoruz. Daha önce zehirlemeye kalktılar, eğer gizli saklı birşey yoksa bıraksınlar heyetler adaya gidip gelsin. Sadece BDP heyetinin gitmesine izin veriyorlar. Heyet üç kişiden ikiye indi, 15 günde bir yapılması gereken görüşmeler bir aya çıktı."

'İmralı'da görüşmeler kağıda dökülmüyor'

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, dünyada sorunlarını çözmek isteyen ve bunun için müzakere edenlerin böyle yapmadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu görüşme ve müzakerelerde üçüncü tarafların da yeralması gerekir. Bunlar üçüncü tarafı bırakmıyorlar, yaptıkları görüşmeleri kağıtlara döküp, mühürleyip, imzalamıyorlar. Bu olmadığı için sonra Türkiye herşeyi inkâr ediyor. Görüşmelere şahitlik yapan üçüncü taraf yok, imzalanıp yazılan belgeler yok. Başkan Apo'nun yanında konuşup tartışabileceği arkadaşları yok. Dışardan heyetler ile aydınların gitmesi istenmiyor. Devlet olarak sadece Başkan Apo ile konuşuyorlar. Sorunlar böyle çözülmez. Apo'ya taktiksel yaklaşıp zaman kazanmak istiyorlar. Stratejik yaklaşmaları gerekiyor. İmkânlarını artırmaları gerekiyor. Başkan Apo'nun da artık bizimle görüşmesi, bizim de gidip gelmemiz gerekir. Adaya aydınlar, yazarlar, STK örgütlerinin temsilcileri gidip gelmelidir."

'Süreç böyle ilerlemez'

Cemil Bayık, Öcalan'ın sekiz komisyon kurulmasını istediğini, bugünlerin adım atmak için son günler olduğunu ve kendileri açısından artık atacak bir adım kalmadığını da söyledi. Bayık, "Bizden istenenlerin hepsini fazlası ile yaptık. Bu şekilde bu süreç böyle yürümez. Devlet, süreci tıkanma aşamasına getirdi. Onları uyardık, süreci heba etmemelerini söyledik. Onuncu aya kadar ikinci aşamanın bitmesi gerekir. Eğer komisyonları kurmazlar ve Apo'ya stratejik olarak yaklaşmazlarsa bu süreç böyle ilerlemez. Sorumlusu da onlar olur" dedi.