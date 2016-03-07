Cemil Bayık: Gül, Arınç, Çelik demokratik değerlere sahip çıkarsa destekleriz

KCK yöneticilerden Cemil Bayık, PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı'na (ANF) verdiği mülakatta Bülent Arınç, Hüseyin Çelik ve Abdullah Gül'ün başını çektiği muhalif isimlerin yeni parti kuracakları iddiasını değerlendirdi. Bayık, AK Parti'nin 2002 ruhuna geri dönmesinin olumlu olduğunu söylerken, "Eğer bu ekip demokratik değerlere sahip çıkar, askeri faşist politikalardan vazgeçerse biz bu çabaları destekleriz" ifadelerini kullandı.

Sputnik’in haberine göre, Bayık konuşmasından ilgili bölüm şöyle:

"AKP'de şimdi kuruluş felsefesine sahip çıkan bir ekip var. O ekip Tayyip Erdoğan ve Davutoğlu'nun yürüttüğü politikaları doğru bulmuyor. O ekip kuruluş felsefesine dönmek istiyor. Tayyip Erdoğan mevcut politikaları ile AKP'yi de Türkiye'yi de uçuruma sürüklüyor. Bu ekibin hem AKP'yi hem de Türkiye'yi felaketten kurtarması gerekiyor. Eğer bu ekip demokratik değerlere sahip çıkar, askeri faşist politikalardan vazgeçerse biz bu çabaları destekleriz. Çünkü Erdoğan ve ekibi faşizmi geliştiriyor. Milliyetçi ve tekçidir, savaşı esas alıyor. Şiddeti, katliamları ve göçertmeyi esas alıyor. Bunlar Türkiye'yi faşizme götüren, dışarda tecrite götüren uygulamalardır. Türkiye'yi Suriyelileştiriyor ve Iraklılaştırıyor. AKP içindeki eğilim Erdoğan ve Davutoğlu'nun bu politikasına dur derse kendileri için de Türkiye için de olumlu olur."