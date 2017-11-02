Cemil Barlas'ın "Mart ayında darbe olabilir" iddiası, Meclis'e taşındı

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, gazeteci Cemil Barlas’ın sosyal medya hesabından yaptığı darbe uyarısını Meclis gündemine taşıdı. Salıcı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Altan ve Ahmet Altan hakkında hazırlanan iddianameye de değindi.

Salıcı önergesinde, “Sanıklar hakkında, devam eden kovuşturma faaliyetlerine geçilmesinin ardından öğrenilen iddianame içeriğinden; ‘terör örgütüyle fikir ve eylem birlikteliği içinde olmadan bir gün öncesinden bilmelerinin mümkün olmayacağı’ndan, ‘darbe girişiminde bulunan bir kısım terör örgütü mensubu askerlerle iştirak halinde atılı suçu işledikleri’nin iddia edildiği öğrenilmiş ve söz konusu yargılama halen devam etmektedir” dedi.

OdaTV’nin haberine göre CHP’li Salıcı, Barlas’ın sosyal medya paylaşımına da değinerek şu ifadeleri kullandı:

“28 Ekim 2017’de gazeteci ve TV yorumcusu Cemil Barlas, kullandığı Twitter hesabından yazdığı yazıda; ‘Şubat ve Mart ayı için hain plan dedikoduları dolaşıyor... Hedef her zamanki gibi Erdoğan… Olağan şüpheli global çete… Erdoğan ve ailesini ABD’de yargı sürecine sokmak hain planın bir parçası olabilir… Neticede darbe öncesindekilere benzer dedikodular önümüzdeki Mart ayı için konuşuluyor… Benden söylemesi…’ şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.”

"Suç değil midir?"

Soru önergesinde “Ahmet Altan ve Mehmet Altan hakkında devam eden yargılama konusu olay ile Cemil Barlas tarafından yazılan gönderi bir arada düşünüldüğünde;” diyen Salıcı şu soruları sordu:

* Önümüzdeki Mart ayı içerisinde bir darbe girişimi olacağı Cemil BARLAS tarafından biliniyorsa, kendisi tarafından ilgili makamlarca paylaşılmış herhangi bir bilgi var mıdır?

* Cemil Barlas tarafından ilgili makamlara aktarılmış bir bilgi yoksa, darbe olacağı bilgisine sahip bir şahsın bunun ne suretle, ne zaman, kimler tarafından gerçekleştireceği bilgisini paylaşmaması, bunu gizlemesi suç değil midir?

* Cemil Barlas tarafından sahip olunan darbe girişimi bilgisi ülkemiz istihbaratı birimleri tarafından bilinmekte midir?

* Cemil Barlas tarafından sahip olunan darbe girişimi bilgisi ülkemiz istihbaratı birimleri tarafından bilinmiyorsa, Cemil Barlas darbe girişimi olacağı bilgisine nasıl, hangi şartlarda öğrenmiştir?

* Cemil Barlas’ın Twitter’daki paylaşımı, darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeriği taşımakta mıdır?

* Cemil Barlas söz konusu gönderiyi hiçbir somut bilgiye sahip olmadan popülist çıkarları doğrultusunda yazmışsa, bu durum TCK kapsamında kamu barışına karşı düzenlenen normların ihlal edilmesine neden olmamıştır?