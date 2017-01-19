Cemil Barlas tavsiyeleri: Konuşturmak için çocuğu da kullanılsın, katile her gün kolonoskopi yapılsın!

Reina saldırganının yakalanmasının ardından yaptığı "Katil, çocuğu ile yakalanmış.. Katili konuşturmak için o çocuk da ne şekilde kullanılması gerekiyorsa kullanılmalı.. Ahlaki sakınca yok" açıklamasının arkasında duran gazeteci Cemil Barlas, "Kadın çocuğunu kullanarak kocasını manipüle ederse kimse ses çıkartmaz, devlet bunu katile yapsın deyince kıyamet kopar" dedi.

A Haber'de yorumculuk yapan ve Yeni Söz'de köşe yazıları kaleme alan Cemil Barlas, "Benim yazdıklarımdan çocuğa işkence yapılsın sonucu çıkartan kendi sapkın düşüncesini söylüyordur" diyerek "Hangi terörist varsa bilecek ki 7 sülalesine rahat yok" görüşünü dile getirdi. Cemil Barlas, "Bu katile her sağlık kontrolünde kolonoskopi yapılmalı" ifadesini de kullandı.

Cemil Barlas'ın babası, Sabah yazarı Mehmet Barlas, Yeni Şafak'ta çalıştığı dönemde, 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Fethullah Gülen ve cemaatinin devlet içinde örgütlendiği yolundaki iddialara karşı çıkarak Gülen'i savunmak için yazı dizisi kaleme almış ve bu diziyi "Sosyo-politik bir gerçek olarak Hocaefendi Sendromu" adıyla kitaplaştırmıştı.

Cemil Barlas'ın Abdülkadir Meşaripov'un yakalanmasıyla ilgili attığı tweetlerden bazıları aynen şöyle:

- emniyetin katili konuşturmak için 30 günü var.. ohal'in faydaları..

- katil, çocuğu ile yakalanmış.. katili konuşturmak için o çocuk da ne şekilde kullanılması gerekiyorsa kullanılmalı.. ahlaki sakınca yok..

- bu katile her sağlık kontrolünde kolonoskopi yapılmalı...

- katil, çocuğu ile yakalanmış.. katili konuşturmak için o çocuk da ne şekilde kullanılması gerekiyorsa kullanılmalı.. ahlaki sakınca yok..

- terör seviciler bu twite ayağa kalktı.. baskı çocuğa değil babasına yapılacak..

- Kadın çocuğunu kullanarak kocasını manipüle ederse kimse ses çıkartmaz, devlet bunu katile yapsın deyince kıyamet kopar.

- türkiye vekalet savaşlarında psikolojik üstünlüğü ele geçirdi..

- katilin canlı ele geçmesi çok iyi ama vereceği yalan yanlış bilgilerle asıl failleri gizleyip onlara ve amaçlarına hizmet edebilir..

- mehmet ali ağca yakalandı da ne öğrenebildik. veya diyelim herşeyi itiraf etti.. hangi ülkeye savaş ilan etmek zorunda kalacağız. işimiz zor

- politik doğruculardan bıktık.. en kibar kavramları kullanarak milyonları katlediyorlar.. o devir geçti.. artık doğrular ve gerçekler var..

- hangi terörist varsa bilecek ki 7 sülalesine rahat yok..

- benim yazdıklarımdan çocuğa işkence yapılsın sonucu çıkartan kendi sapkın düşüncesini söylüyordur..



- yazdığımı veya söylediğimi acaba kötü niyetliler, akılsızlar nasıl anlar diye bir filitreden geçirmeyi hiç bir zaman düşünmüyorum..

"New York Times'çıları geri postalamışız"

New York Times muhabiri Rod Nordland'in sınır dışı edilmesini de "Devlet refleksleri gelişti" sözleriyle yorumlayan Barlas, şu tweeti attı:

bizim devlet refleksleri baya baya gelişti.. new york times'cıları havaalanından geri postalamışız..

Nihal Bengisu Karaca'dan tepki

Barlas'ın Twitter'da paylaştığı bazı mesajlar tepkilere neden oldu. Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca da, Reina saldırganı Abdülkadir Masharipov'un yakalanmasının ardından sosyal medya hesabındak paylaşımları nedeniyle Cemil Barlas'a adını anmadan tepki göstererek "İktidara yakınlığını sözüne, sesine kefil gösteren şuursuzlar, Masharipov adlı katilin 4 yaşındaki çocuğuna işkence yapılabileceğini ima eden, bunda 'ahlaki sakınca' olmadığını ifade eden ahlak yoksunu tweet’lerle devlete akıl veririyor" dedi.