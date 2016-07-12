Cemil Barlas: Küresel ısınma yüzünden Suriyeliler zaten Türkiye'ye göçecekti

Cemil Barlas, A Haber'de yayınlanan programda, Suriyelilerin göçünün küresel ısınma sebebiyle zaten gerçekleşecek olduğunu söyledi.

A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Suriyelilere vatandaşlık verilmesine ilişkin konu tartışıldı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz. TOKİ konutlarına yerleştirilebilir" açıklamasının tartışıldığı Canan Barlas ile Gündem programında, Cemil Barlas ilginç bir idda ortaya attı.

Barlas, Suriyeliler’in Türkiye’ye göçü ile ilgili olarak “Global ısınma diye bir şey var. Suriyeliler zaten kuzeye, Türkiye’ye göçecekti, sadece biraz süreç hızlandı’ dedi.



Açıklamaya sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi.

İşte Cemil Barlas'ın o sözleri...