Cemil Barlas: Bazı AK Partili siyasetçiler halkın gözünde net FETÖ'cü, milletin yüreği soğumuyor

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cemil Barlas, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmaların "siyasi kanada uzanmadığı" yolundaki eleştirilerle ilgili olarak sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. "Bazı AK Partili siyasetçiler halkın gözünde net FETÖ'cü" diyen Barlas, sözlerinin devamında "Siyaseten tasfiye olmuş olmaları milletin yüreğini soğutmuyor. Bir şeyin bir partiyi gömmesi için başka bir partiyi çıkartması lazım. AK Parti'yi tehdit edenler kafasında hangi parti olduğunu söylemeli" görüşünü dile getirdi.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç'ın "FETÖ'ye üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan damadı Ekrem Yeter'in tahliye edilmesine de göndermede bulunan Cemil Barlas, "Damatların cefasını kayınpederler mi çekiyor yoksa tersi mi acaba; Her neyse ciddi bir yanlışlık olduğu kesin" diye yazdı.