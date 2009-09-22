Cemil Baran'ın son iddiaları

Münevver Karabulut'u öldürmek suçuyla tutuklanan Cem Garipoğlu'nun amcası ile Süreyya Karabulut arasında aracılık yaptığı ileri sürülen yerel gazeteci Cemil Baran yeni iddialarda bulundu. Baran, aralarında Cem'in amcası Hayyam Garipoğlu’nun da bulunduğu 3 kişinin yanı sıra bölücübaşı Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişinde görev alan bordo bereli 'Ahmet' adlı bir subayın da polis tarafından gözaltına alınacağını öne sürdü.



Cemil Baran, Gaziantep’te Demokrasi Meydanı’nda yaptığı basın toplantısında bazı iddialarda bulundu. İstanbul'da gözaltına alındığını hatırlatan Cemil Baran, “Gözaltına alındığım zaman bana uygulanan psikolojik baskıyı Garipoğlu Ailesi’ne uygularsanız cinayet çözülür” diyerek İstanbul Valisi Muammer Güler, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve cinayet masası dedektiflerine çağrı yaptı.



'Cem Ermenistan'da yakalandı'



Cem Garipoğlu’nun Ermenistan’da yakalandığını, ancak bu ülke ile ilişkilerin iyi olmaması nedeniyle Suriye üzerinden Gaziantep’e getirilip, oradan İstanbul’a götürüldüğünü öne süren Cemil Baran şu iddialarda bulundu:



“Cem bir hafta öncesinden yakalanmıştı. Ama o zaman sel felaketi olduğu için şov yapılmak için gizli tutuldu. Ben yakalandığı zamanla ilgili İstanbul’da notere tutanak tutturdum. Ben Hayyam Garipoğlu’na Ahmet’leri sordum. Bana ‘Hangi Ahmet’i soruyorsun, bende Ahmet çok’ dedi. Şimdi açıklıyorum. Bu cinayet Garipoğlu’nun şirketlerinde çalışan 3 Ahmet’te kilitlidir. Bunlardan birisi şoförlüğün yanı sıra işler yapan Ahmet’tir. İkincisi Başçavuş Ahmet’tir. Bu da, bürokrasi işlerini yürütür.



Bordo bereli gözaltına alınacak



Üçüncü ve en önemlisi ise 8-10 yıl önce özel operasyonla yurt dışında yakalanan çok önemli birisinin (bölücübaşı Abdullah Öcalan) Türkiye’ye getiriliş operasyonuna katılan bir bordo berelidir. Şu anda ordudan ayrılmış mıdır, ayrılmamış mıdır bilmiyorum. Ama, bana gelen istihbarata göre soyadı Küremen, Karahan veya Karaman olabilir. Polisten aldığım bilgiye göre bu Ahmet’ler yarın Hayyam, Fatih ve Kasım Garipoğlu ile birlikte gözaltına alınacaktır. Cem Garipoğlu’nun yakalanışı bir senaryodur, filmdir. Kasım Garipoğlu, Hayyam’ın babasıdır. 50 senedir hukukla uğraşan bu kişi, Cem’in akıl hocasıdır. Cem Garipoğlu’nun en yakın arkadaşı Münevver Karabulut’un kardeşidir. Tekrar ediyorum. Bu cinayeti 6 kişi işledi. Eğer, Cem Garipoğlu’nun Ermenistan’da yakalandığı açıklanmazsa ben 30 Ekim’de her şeyi açıklayacağım.”



Cemil Baran, eski Fazilet Partisi Gaziantep Milletvekilli Kahraman Emmioğlu’nun da Garipoğlu'na danışmanlık yaptığını, önemli bilgilere sahip olduğunu ileri sürerek, “Sayın Emmioğlu da bildiklerini açıklamalı” dedi.



