Cemil Baran'dan Ermenistan iddiası

Münevver Karabulut cinayeti ile ilgili olarak Garipoğlu ve Karabulut ailesi arasında arabuluculuk yaptığını öne süren Cemil Baran, 'Cem Garipoğlu'nun Ermenistan'dan Türkiye'ye nasıl getirildiği açıklanmazsa ayın 30'unda ben açıklayacağım' dedi.



Münevver Karabulut cinayeti ile ilgili olarak Garipoğlu ve Karabulut ailesi arasında arabuluculuk yaptığını öne süren Cemil Baran Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için geldiği Gaziantep'te, “Cem Garipoğlu'nun, cinayet sonrasında kaçtığı Ermenistan'da yakalanarak Suriye ve Gaziantep güzergahı kullanılarak İstanbul'a getirildiğini” iddia etti.



Elinde, Cem Garipoğlu'nun Türkiye'ye getirilişi ile ilgili ciddi belgeler olduğunu ileri süren Baran, 'Bunu ayın 30'unda açıklarım' diye konuştu.



Cemil Baran, cinayetin işlendiği evdeki görüntüleri kayıt eden Net Görüntü ve Kayıt Firması'nın (Alarm Net) sahibinin Fatih Garipoğlu olduğunu belirterek, cinayet ile ilgili tüm sırların şirkette gizli olduğunu savundu.



Garipoğlu fabrikasındaki cinayet



Karabulut cinayeti ile ilgili olarak 100-150 kişinin gözaltına alınacağını iddia eden Baran, bunların arasında Alarm Net'in sahibi Fatih Garipoğlu'nun da bulunacağını öne sürdü.



Baran, Garipoğlu'na ait fabrikadaki bir kişinin intiharına ilişkin de cinayet ima ederek iddialarda bulundu.



Cemil Baran, Münevver Karabulut'un ölümü üzerinde adli tıpta da bazı oyunlar oynanmak istendiğini ileri sürdü.