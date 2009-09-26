Cemil Baran, olacakları önceden nasıl biliyor?

Hayyam Garipoğlu’nun gözaltına alınması gözleri tekrar Gaziantepli yerel gazeteci Cemil Baran’a çevirdi. Zira Baran ne iddia etse hepsi tek tek çıkıyor. İşte Baran’ın gerçekleşen iddiaları...

3 milyon euro kan parası31 Ağustos 2009: Cemil Baran, Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut ile katil şüphelisi olarak aranan Cem Garipoğlu’nun amcası Hayyam Garipoğlu arasında ’kan parası’ için aracılık yaptığını açıkladı. Bu iddiayı Karabulut Ailesi ilk başta reddetti. Ancak daha sonra baba Süreyya Karabulut, 3 milyon euro istediğini kabul etti, fakat bu parayı MS hastanesi kurmak için istediğini söyledi.

Cem teslim olacak

2 Eylül 2009: Cemil Baran, Cem Garipoğlu’nun 25 Eylül’de teslim olacağını söyledi. Cem Garipoğlu’nun 25 Eylül’de dedesi tarafından icazet verilerek, Türk emniyetine teslim edileceğini iddia etti. Cem Garipoğlu, Baran’ın dediği tarihten önce, 17 Eylül’de polise teslim oldu.

Yeni gözaltılar olacak

18 Eylül 2009: Cem’in teslim olmasının ardından yaptığı basın açıklamasında Cemil Baran, “Bir iki gün içinde aralarında bazı şirket çalışanlarının olduğu 20-25 kişi gözaltına alınacak” dedi. Bu açıklamaların ardından şirket çalışanlarından 5 kişi gözaltına alındı.

Bordo Bereli Ahmet

18 Eylül 2009: Baran aynı basın toplantısında, “Ahmet isimli şahıs, görevdeki rütbeli bir asker de cinayetin içinde, Cem’i sakladı” dedi. Polis ertesi gün bordo bereli Ahmet’in peşine düştü.

Hayyam Garipoğlu da alınacak

24 Eylül 2009: İddialarına devam eden Baran önceki gün, “Figüranlar bitti. Artık sıra başrollerde. Cem’in emekli hakim dedesi Kasım Garipoğlu, Hayyam Garipoğlu, Alarm Net’in sahibi Fatih Garipoğlu ve eğer gelirse Muhterem Garipoğlu ile Cem’in abisi Levent Garipoğlu gözaltına alınacak” iddiasında bulundu. Ve dün akşam Hayyam Garipoğlu gözaltına alındı.

‘Cinayeti kamera kaydetti’ iddiası da doğru mu?

Gaziantepli Cemil Baran, Münevver cinayeti hakkında yaptığı olay açıklamalarıyla dikkati sürekli üzerinde tutuyor. Baran önceki gün yaptığı açıklamada Bahçeşehir’deki villada Fatih Garipoğlu’nun sahibi olduğu Alarm Net Firması’na ait kameralar olduğunu, cinayetin saniye saniye kaydedildiği görüntülerin bu şirkette bulunduğunu iddia etmişti. Alarm Net firmasının yönetimine TMSF’nin geçen Ağustos’ta el koyduğu ortaya çıktı. Emniyet yetkilileri, Baran’ın cinayetin işlendiği Bahçeşehir’deki evdeki kameralarda cinayete ilişkin görüntülerin bulunduğu iddiasının asılsız olduğunu söyledi.

Kim bu olay adam?

Söylediklerinin çoğu doğru çıkan Cemil Baran, Gaziantep’te yerel bir gazetede çalışıyor. Geçmişiyle de kafaları karıştıran Baran, önceki gün 4 yıl Aczimendi tarikatının içinde kalıp, cüppe ve sarıkla sokaklarda gezdiğini, bu nedenle ticaretle uğraşırken iflas ettiğini, işyerini kapatmak zorunda kaldığını söylemişti.