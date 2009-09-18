Cemil Baran: Cinayette bazı kişi ve kurumlar kurtarılıyor

Münevver Karabulut'un öldürülmesi olayında Hayyam Garipoğlu ile Süreyya Karabulut arasında aracılık yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Cemil Baran, Taksim Meydanı'nda yaptığı açıklamada, “Fail otoyol kenarında teslim edilerek, bazı kişi ve kurumlar kurtarılmak isteniyor” dedi.

Tanıştıktan sonra, kendisini Hayyam Garipoğlu’nun teşvik ettiğini söyleyen Cemil Baran, “Telefonlarını da bana Süreyya Karabulut verdi. Süreyya Karabulut, harfiyen şunları söyledi. 'Cem’in teslim edilmesi, Okul veya hastane yaptırması ve 3 milyon Euro'. Bunları Hayyam Garipoğlu’na söyledim. Para konusunda, o kadar parayı ödeyemeyeceğini söyledi” dedi.

'Cem'in yakalandığını noterden belgelemek istedim'

Geçtiğimiz hafta Taksim’de iki notere gidip, Cem G.’nun yakalandığını resmi kayıt altına aldırmak istediğini söyleyen Cemil Baran, “Bana savcılığa gitmem gerektiğini söylediler. Basın açıklaması yaptığım gün, polis gözaltına aldı. Üzerimdeki gizli kamera ve telefonlarıma el koydu. Cinayet Masası’nda 48 saat psikolojik işkence gördüm. Bana çeşitli meblağlar teklif edilmesini kesinlikle kabul etmedim” dedi. Bugüne kadar yaptığı açıklamaların doğru çıktığını özellikle, Gaziantep’te bazı mağdur insanların umudu haline geldiğini söyleyen Cemil Baran, “Bir iki gün içinde aralarında Hayyam Garipoğlu ve Kasım Garipoğlu’nun da bulunduğu 20-25 kişi gözaltına alınacak. Diğerleri de Cem’in bütün sülalesi ve bazı şirket çalışanlarıdır. Münevver Cinayeti’nin faili otoyol kenarında yakalanıyorsa, bazı kişi ve kurumlar kurtarılmaya çalışılıyor” dedi.

Cem G.’nun başka kimlikle yurt dışına çıkıp, tekrar içeriye girdiğini söyleyen Cemil Baran, bir soru üzerine de Gülhane’de duvara asılan pankart olayının arkasında, Hayyam Garipoğlu’nun olduğunu sandığını söyledi.

'100-200 kişi içeri girene kadar burdayım'

Bu cinayette 100-200 kişi içeri girene kadar İstanbul’da kalacağını belirten Baran, “Ahmet E. isimli şahıs, görevdeki rütbeli bir asker ve Garipoğlu ailesinin korumalığını yapıyor. Cem birkaç gün sonra 18 yaşına girecek. Maalesef Cem 6 yıl sonra serbest kalacak. Cem bu kızı keserken 6 kişiydi. Bu kız sana hiç mi müdahale etmedi? Bana emniyette 48 saat içinde yapılan psikolojik baskı, 10 dakika Hayyam Garipoğlu ve Kasım Garipoğlu’na yapılsın” diye konuştu.