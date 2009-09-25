Cem'i saklayanlar adliyeye sevk edildi

CEM CİNAYET GÜNÜ BÖYLE KAÇIRILDI

NİDA GARİPOĞLU AİHM'E BAŞVURACAK

Gözaltındaki Ahmet Batur, Habip Kurt ile Hakan Çiçek polise cinayet sonrasına ışık tutacak ifadeler verdi.

Ahmet Batur, "Olay günü patronum Mehmet Nida Garipoğlu'nun isteği üzerine Cem'i alarak Bahçeşehir'den alarak Beylikdüzü'ndeki Mehmet Karakayalı ile Habip Kurt'un kaldığı eve getirdik. Benim Cem'in cinayet işlediğinden haberim yoktu. Cem bu evin bodrum katında yaklaşık 1,5 saat kaldı. Ardından Patronum Mehmet Nida Garipoğlu tarafından aynı evden çıkarılarak benim bilmediğim yere götürdü" dedi.

Habip Kurt ise, "Bütün bu olanlar sırasında ben evde uyuyordum. Ev arkdaşım Mehmet Karakayalı'nın olanlardan haberi vardı" dedi.

Diğer zanlı Hakan Çiçek'in ise cinayet günü Cem Garipoğlu ile cep telefonuyla konuştuğu ve bu nedenle gözaltına alındığı belirtildi. Hakan Çiçek'in ifadesinde, "Şirketin satın alma müdür yardımcısıyım. O gün Cem Garipoğlu beni aradı ve iki bar ismi söyleyerek bu barlarda Burgaz Rakı olarak var olup olmadığımızı sordu. Ben de onlarla ilgili kendisine bilgi verdim. Bunun dışında kendisiyle herhangi bir ilişkim olmadı. Cinayetten haberim yoktu" şeklinde konuştu.

Şirketin satın alma müdürü Mehmet Karakayalı çapraz sorgu sırasında o gün Cem Garipoğlu'nu kaldığı evde bulunduğunu itiraf etse de avukat huzurundaki resmi ifadesi sırasında susma hakkını kullandı.

Mehmet Nida Garipoğlu'nun o gece en çok telefonla konuştuğu isim olan şoförü Ahmet Batur'un eşi Kamuran Batur'un gözaltına alınmasının detayları ortaya çıktı. Daha önce gözaltına alındığında kendisinin rolü olmadığını söyleyen Ahmet Batur'un evde eşiyle konuyu konuşmuş olabileceği ihtimalinin değerlendirilmesi üzerine kamuran Batur'un gözaltına alındığı öğrenildi.

Sorgu sırasında olaydan haberi olmadığının anlaşılması üzerine Kamuran Batur'un savcılık talimatıyla dün akşam saatlerinde serbest bırakıldığı belirtildi.

5 şüpheli Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde Cem'in 197 gün nasıl saklandığı konusunda sorguya alındı. Şüpheliler psikolojik baskı için ayrı ayrı nezarethanelerde 4-5 saat tek başlarına tutulmuş; daha sonra sorguya geçilmişti.

Baba çelişkisi

Şoför Ahmet Batur, Burgaz Rakı Satış Müdürü Habib Kurt ile Burgaz Rakı Bölge Müdürü Hakan Çiçek, Cem Garipoğlu'nu oturdukları Bahçeşehir'deki villadan alarak, Beylikdüzü'ndeki bir eve götürdüklerini söyledi.

Batur polisteki ifadesinde ''Beni Mehmet Karakaya’lı aradı bir şişe rakı ile alt katta bulunan lojmanın anahtarını istedi. Ben oraya gittim'' dedi. Cem Garipoğlu'nun geceyi burada geçirdiğini söyleyen şoför ve iki çalışan sabaha karşı baba Mehmet Nida Garipoğlu'nun gelerek Cem Garipoğlu'nu evden aldığını ve nerede götürdüğünü bilmediği söyledi. Olayın kilit ismi olduğu iddia edilen Mehmet Nida Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Batur poliste yapılan sorgusunda olay gecesi patronunun kendisini aradığını söyledi.

Ahmet Batur şunları söyledi:

'Olay gecesi saat 22.00'de patronum beni arayarak hemen Bahçeşehir'de bulunan villaya gelmemi, yanıma da Mehmet Karakayalı ile Habib Kurt'u almamı istedi. Kimseye bir şey söylememi tembih etti. Ben de hızla evden çıkıp söylediği kişileri aldıktan sonra villaya gittim. Burada Cem Garipoğlu'nu yanımıza aldık ve oradan ayrıldık. Beylikdüzü, Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Profesörler Sitesi, A blok Daire 32'de bulunan Mehmet Karakayalı ile Habib Kurt'un oturduğu eve gittik. Birlikte orada oturduk. Daha sonra sabaha karşı patronum eve gelerek. Tekrar kimseye bir şey söylememizi bu gece yaşananları unutmamızı isteyerek Cem'i bizden aldı ve birlikte oradan ayrıldılar."

Ancak olayı soruşturan polis yetkilileri baba Mehmet Nida Garipoğlu'nun cinayetin işlendiği gece saat 03.00 sıralarında gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği'ne getirildiğini söyleyerek şüphelilerin ifadelerinde bir çok çelişki olduğunu belirtti.

İfadesini değiştirdi

Gözaltındayken sürekli farklı ifadeler veren şüphelilerden şoför Ahmet Batur, son ifadesinde patronunun değil Mehmet Karakayalı'nın kendisine telefon ederek çağırdığını söyledi.

Öte yandan şüphelilerin söylediği evin cinayetten kısa bir sonra tespit edildiği ve Cem Garipoğlu'nun saklanma ihtimali üzerine arama yapıldığı öğrenildi. Ancak yapılan aramada Cem Garipoğlu'nun orada kaldığını ya da gelip gittiğini gösteren bir ipucunun bulunamadığının öğrenildiği belirtildi.