Cemevleri ibadethane oldu

Karşıyaka ve Konak Belediyesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları doğrultusunda cemevlerinin ibadet yeri kabul edilmesi ve belediye imkânlarından diğer ibadethaneler gibi yararlanmasını oy çokluğuyla kabul etti.

İlçedeki cemevlerine resmi ibadethane statüsünün verilmesi ve 'kültür merkezi' olarak anılan bu mekânların da resmi ibadet yerleri olarak kabulünü içeren karar, Karşıyaka Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri tarafından oy çokluğuyla kabul edildi. AKP'li 4 üyeden 3'ü 'ret' oyu kullanırken, Ersin Güngör, partili arkadaşlarına uymayarak 'kabul' oyu verdi.

‘Dini inançlara özgürlükler tanımıyorsanız bunun adına ileri demokrasi denmez’

DHA'da yer alan habere göre, cemevlerinin ibadethane olması konusunun Türkiye'de yıllardır tartışıldığını söyleyen Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, "Cemevlerinin, ibadethane olarak kabul edilmemesi Alevi yurttaşlarımızı çok derinden incitmiştir. Dinle siyaseti bir tarafa ayırmak gerekiyor. Bu kültürlere, bu dini inançlara özgürlükler tanımıyorsanız bunun adına ileri demokrasi denmez" dedi.

‘Örnek bir karar’

"Cemevleri ibadethanedir" diyen Başkan Akpınar şunları söyledi: "Cemevleri birilerinin söylediği gibi hiçbir zaman cümbüş evi olmamıştır. Tam tersine cemevleri bir kültür yuvası olmuştur. Cemevlerinin bugün Türkiye'de ibadethane olarak kabul edilip, dedelerinin de cami imamlarımızla aynı statüde değerlendirilmesi gerekiyor. Karşıyaka Belediye Meclisi'nin böyle önemli bir konuda göstermiş olduğu duyarlılığa teşekkür ediyorum. Umarım herkese örnek olur."

Konak Belediye Meclisi de, AİHM kararları doğrultusunda cemevlerinin ibadet yeri olarak kabul edip, belediye imkânlarından diğer ibadethaneler gibi yararlanmasını oy çokluğuyla kabul etti.

Cemevlerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı doğrultusunda ibaret yeri kabul edilmesi ve belediye imkânlarında diğer ibadethaneler gibi yararlanabilmesi konusunda verilen önergeye AKP Grubu olumsuz yaklaştı. AKP Grup Başkan Vekili Ömür Şanlı, Hükümet'in bu konuda bir düzenleme hazırlığında olduğunu, bunun beklenmesi gerektiğini söyledi. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ise AİHM kararının kesin ve açık olduğunu, Hükümetin de Alevi açılımı yaptığını belirterek, "Laik bir hukuk devletinde herkesin inancını özgürce yaşaması teminat altına alınmıştır. Bu önerge AİHM kararı doğrultusunda onaylanmıştır" dedi. Önerge AKP Grubu'nun ret oylarına karşın oy çokluğuyla onaylandı.

Cemevi'ne AKP desteği

AİHM'nin cemevlerinin ibadethane sayılması yönündeki kararı doğrultusunda CHP Genel Merkezi'nin talimatıyla harekete geçen CHP teşkilatları belediye meclislerinde bu kararı hayata geçirmeye başladı. İzmir'in Karabağlar Belediye Meclisi'nde CHP Grubu'nun önergesine AKP Grubu da destek vererek oybirliğiyle kabul edilirken, Bornova Belediye Meclisi'nde ise AKP Grubu'nun muhalefeti nedeniyle oyçokluğuyla cemevlerinin ibadethane sayılması kararı alındı.

İzmir'de ilçe belediye meclislerinde cemevi önergesi AKP muhalefeti ile karşılaşırken Karabağlar Belediye Meclisi AKP Grubu'ndan destek geldi. AKP Grup Başkan Vekili Nazmi Kalyoncu, "Cemevleri ile camiyi birbirinin rakibi olarak görmememiz gerekir. Birbirlerine alternatif değildir. Türkiye'nin çok daha hızlı geleceğe koşması için özgürlüklerin önünü alabildiğince açmamız gerekir. Ama aynı zamanda toplumun yıllardır çözülemeyen önemli başlıklarını kavga ettirmeden ve siyasete kurban etmeden çözmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu çerçevede cemevlerini her türlü ihtiyaçlarının karşılanması noktasında her türlü desteği vereceğiz. AKP Grubu olarak özgürlüklerin önünü açmak için önergeye evet oyu vereceğiz. Yalnız bu önergenin muhatabı TBMM'dir. Belediye değildir" dedi.

Oylamada CHP ve AKP Grupları cemevinin ibadethane sayılması yönünde karar verdi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Meclis'e teşekkür etti.

Öte yandan Bornova Belediye Meclisi'nde ise aynı önerge AKP'nin muhalif oylarına rağmen CHP Grubu oylarıyla kabul edildi. Oyçokluğuyla kabul edilen önergeyle ilgili konuşan AKP Grup Başkan Vekili Fahri Taştan, bu kararın alınma yetkisinin TBMM'de olduğunu söyledi.

Taştan, "Bu konuyla ilgili diğer ilçelerde de bir takım kavram kargaşaları ortaya çıktı. AKP olarak din ve inanç özgürlüklerini toplumun her alanında savunuyoruz. Ancak böyle bir karar almak TBMM'ye aittir. Kendi yetkimiz olmayan bir kararı almış oluruz" dedi.