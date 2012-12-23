'Cemevleri hukuki statüye kavuşturulmalı'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, cemevlerinin hukuki bir statüye kavuşturulmasına bir itirazlarının olmadığını belirterek, ''Biz bunu istiyoruz'' dedi.

Özel ziyaret nedeniyle Viyana'da bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu Merkezi'ni ziyaret etti.

Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2000 yılına kadar 160 civarında cemevi bulunduğunu belirterek, ülkede şu anda 598 cemevi olduğunu ve faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Bozdağ, verilerin, bu alanda olumlu değişimin bir göstergesi olduğunu belirtti. Anayasanın 174. maddesinde, ''Dedelik, efendilik, Çelebilik, şeyhlik, halifelik'' gibi unvanların yasaklandığını ifade eden Bozdağ, ''Biz bu kanunu tartışırsak yanlış mı olur ? Yokmuş gibi davranmaya gerek yok. Ben 'kaldıralım' demiyorum ama tartışalım'' diye konuştu.

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada 174. madde ve devrim yasalarına değindiğini ancak bazı muhalefet partililerin kendisini, ''Halifelik ve tarikatları geri getirmek istemekle suçladıklarını'' dile getiren Bozdağ, ''Devrim yasası olduğu için anayasanın değiştirilmesi gerekiyor. Bu sıkıntının da zaman için de giderileceğini sanıyorum'' dedi.

Türkiye'de cemevlerinin hukuki bir statüye kavuşmasına bir itirazları olmadığını belirten Bozdağ, ''Hz. Ali'yi, Ehl-i Beyt'i reddedenlerin Müslümanlığı tartışılır'' dedi.

''Ben Hz. Ali'yi ve Ali'nin yolundan giden herkesi Allah için seviyorum'' diyen Bozdağ, ''Hz. Ali'nin yolu bizim de yolumuzdur'' ifadesini kullandı.

Bozdağ, Avusturya'daki Türk toplumunun ileri gelenleriyle yaptığı toplantıda, uyumun tek taraflı olmadığını belirterek, ''Uyum, dilinden, dininden ve kültüründen vazgeçmek değildir'' dedi.

Uyumun, dilini, dinini ve kültürünü muhafaza ederek birlikte yaşamayı başarmak olduğunu ifade eden Bozdağ, ''Biz Osmanlı'nın bakiyesiyiz. Çok kültürlü, çok dilli olmayı tarihimizden biliyoruz. Birlikte yaşama kültürünü çoğaltabilmemiz için ön yargıları bertaraf etmemiz lazım'' diye konuştu.

Bozdağ, Türk toplumu temsilcilerine, ''ön yargılara karşı da birlikte savaşma'' çağrısında bulundu.