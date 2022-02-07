Cemevleri, elektrik faturalarını ödememe kararı aldı

Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Garip Dede Cemevi'nin Dedesi Celal Fırat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Alevi Dernekleri Federasyonu olarak elektrik faturalarını ödememe kararı aldıklarını duyurdu.

Çarşamba günü mahkemelere toplu olarak başvuracaklarını belirten Fırat, "Eşit yurttaşlık istiyoruz! Buyrun gelin elektriğimizi kesin. Cemevlerimiz ticarethane değil, ibadethanemizdir" dedi.

Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat, Independent Türkçe’ye konuya dair şu açıklamayı yaptı:

"Aldığımız karar su an için 22 cemevini kapsıyor"

"Aldığımız karar su an için 22 cemevini kapsıyor. Ancak kısa sürede tüm ülkedeki cemevlerini kapsayacak. Birçok yerden arayıp biz de ödemeyeceğiz diyorlar."

AİHM kararı var

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cem Vakfı'nın cami, kilise ve sinagoglarda olduğu gibi elektrik faturasından muaf tutulma talebinin Türk mahkemeleri tarafından olumsuz karşılanması üzerine yaptığı başvuruda cemevlerinin de ibadethane olduğuna ayrımcılık yapılamayacağı yönünde karar vermişti.

Garip Dede Cemevi'ne 30 bin liralık fatura kesilmiş ve düzenlenen elektrik faturasının 'tüketici grubu/sınıfı' kategorisinde 'ticarethane tarifesi' yazdığı görülmüştü.