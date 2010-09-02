Cemevleri artık ibadet yeri!

T24- Türkiye'de yıllardır tartışılan ancak ibadethane statüsünde sayılmayan cemevleri ilk kez bir belediyenin imar planlarında 'ibadet yeri' olarak işlendi.



Cem Vakfı'nın, cemevlerinin ibadethane sayılmadığını gerekçe göstererek Başbakanlık aleyhinde AİHM'e dava açtığı günlerde AKP'li Esenyurt Belediyesi Esenyurt'ta bulunan dört cemevini 1/1000 ve 1/5000'lik imar planlarına 'İbadet Yeri' olarak işledi.



Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Esenyurt Belediyesi temmuz ayında gündeme alınan ve geçtiğimiz günlerde askıya çıkan 1/1000'lik imar planlarına diğer örneklerinde 'kültür yeri' olarak geçen cemevleri 'İbadet Yeri' olarak işlendi. Belediyenin almış olduğu karar neticesinde Haramidere Cemevi, Örnek Mahallesi Cemevi, Namık Kemal Mahallesi Güneş Cemevi ve Esenyurt Erenler Eğitim Kültür Vakfı Cemevi imar planlarına 'İbadet Yeri' olarak işlendi. Belediyenin almış olduğu bu karar bölgede yaşayan Alevi vatandaşlarca sevinçle karşılarken, Alevi dernekleri belediyenin almış olduğu kararın hükümet ve diğer belediyeler için de emsal olacağını söylediler.



Dalga dalga yayılacak



Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, 1/1000 ve 1/5000'lik imar planlarına 'İbadet Yeri' olarak işlenmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: 'Herkesin inancına saygı göstermek zorundayız. Dil, din, mezhep ayrımı yapmadan hizmetlerimizi eşit mesafede götürmeye gayret ediyoruz.



Karar emsal olmalı

İnsanların inançlarına pranga vurulamaz. Herkes özgürce inancını, ibadetini yerine getirmek zorundadır. Bölgemizde Alevi nüfusu oldukça fazla. Bu insanlarımız ibadetini nerede yapacak? Belediyenin görevi hizmet ettiği bölgede yaşayan insanları beşikten, mezara her şeyiyle ilgilenmektir. Herkese adaletli davranarak, saygılı olmak zorundayız. Bizlerin bu davranışı emsal olacak ve Esenyurt'tan bütün ülkeye dalga dalga yayılacaktır. Tek temennimiz bütün insanlar rahat ve huzur içerisinde yaşasınlar' dedi. Esenyurt Erenler Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Cengiz Altınarık ise,'Tapumuz vardı ama cemevleri kültür merkezi statüsünde olduğu için bunun önemi yoktu. Şimdi tapumuzla birlikte buranın ibadet yeri olarak işlenmesi çok önemlidir.' diye konuştu.



Hükümet yapmadı, belediye yaptı

Alevİ Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız, Esenyurt Belediyesi'nin yeni imar planlarının bir devrim niteliğinde olduğunu belirterek,'Belediyenin imar planlarında 'ibadet yeri' olarak ayrılan yerlere cami, kilise ve sinagog yapılıyor ama cemevleri yapılamıyor. Cemevlerinin tamamı imar planlarında 'kültür merkezi' olarak görülüyor. Büyük bir kısmı kaçak durumda veya gecekondu statüsünde bulunuyor. İktidarda olan partinin bunu yapması devrim niteliğindedir. Hükümetin yıllardır yapmak istediğini belediye yapmış oldu. Umarım belediyenin bu kararı herkes için emsal olur. Biz bütün cemevlerinin de ibadethane statüsüne alınmasını istiyoruz' dedi.