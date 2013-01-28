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Cemevine ticarethane tarifesi uygulanmasına dava açıldı

Cemevlerine işyeri tarifesi üzerinden elektirik verilmesine Alevi dernekleri tepki gösterdi

28 Ocak 2013 13:16

Cemevlerine işyeri ve ticarethanelerde geçerli tarifeden elektrik verilmesi üzerine Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan ‘Elektrik Tarifeler Yönetmeliğinin’ iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Danıştay’a dava açtı.

Dava dilekçesinde yer alan açıklamalara göre, Kadıköy Kültür Merkezi ve Cemevi’ne, işyeri ve ticarethanelere uygulanan tarifeden elektrik verildi.

Radikal gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Cemevi yetkilileri, 15 Kasım 2012’de İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ’ye başvurarak “Söz konusu cemevinin ibadethane statüsünde olduğu, Alevi yurttaşların ibadetlerini yaptıkları gibi, aş evinden ve cenaze erkânı hizmetlerinden yararlandığı, morg vs. bulunduğu; bu nedenle gelen elektrik faturasının ticarethanelere uygulanan tarifelerden çıkartılmasını talep ediyoruz” denildi.

Elektrik şirketi de başvuruya verdiği yanıtta, Bakanlar Kurulu tarafından 12 Nisan 2002 tarihinde çıkartılan Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği’ne dikkat çekerek, itirazı reddetti. Söz konusu yönetmelikte “İbadethane Aydınlatılması” başlığı altında cami, mescit, kilise, havra, sinagoglara verilecek elektriğe “Ücretsiz ve Tarife Alt Yönetmeliği” hükümleri uygulanacağı belirtiliyor.

Dernek yetkililerinin yönetmeliğin “İbadethane Aydınlatılması” başlığındaki maddesinin iptali talebiyle yaptığı başvuruda, “Cemevinde, Alevi inancının yol erkânına göre hizmet vermek üzere hazırlanmış ‘aşevi’, ‘cenaze yıkama yeri’, ‘morg’, ‘ibadethane’, ‘derslikler’ bulunmaktadır.

Bölgede yaşayan Alevi yurttaşlar ibadetlerini yapmakta ve herhangi bir ticari faaliyet, ücret karşılığı yapılan bir iş bulunmamaktadır” denildi.

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