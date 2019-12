-CEMEVİNE SALDIRI İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - Başakşehir'deki bir cemevine taşlı saldırıda bulunulmasına ilişkin 7'si tutuklu 13 sanık hakkında ''PKK terör örgütüne üye olmak'' ve ''ibadethaneye zarar vermek'' gibi suçlardan hazırlanan ve 7,5 ile 36,5 yıl arasında değişen hapis cezaları istemli iddianame, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mustafa Çavuşoğlu tarafından hazırlanan iddianamede, İmralı Cezaevinde hükümlü olan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatları doğrultusunda ''Demokratik Gençlik Konfederasyonu'' oluşturulmasına karar verildiği ve sonraki dönemde çeşitli gençlik örgütlerinin faaliyet gösterdiği aktarıldı. İddianamede, terör örgütünün genel çatı yapılanması olan KCK'nın Türkiye yürütmesince belirlenen hedef ve stratejiye uygun olarak alınan kararlar doğrultusunda Türkiye genelinde eylem ve faaliyetlerde bulunan PKK terör örgütü gençlik yapılanmasının olduğunun anlaşıldığı ifade edildi. İddianamede, 2009 yılının Aralık ayında Demokratik Toplum Partisinin (DTP) kapatılması ve KCK içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla DTP'li belediye başkanlarının tutuklanması olayıyla ilgili KCK sözde yürütme konseyi başkanlığının eylem talimatı niteliğinde bir açıklama yaptığı kaydedilerek, açıklamanın ardından 10 Ocak 2010'da Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) teşkilatı önünde toplanan yaklaşık 1000 kişilik grubun KCK operasyonlarını protesto etmek amacıyla basın açıklaması ve kısa bir oturma eylemi yaptığı ve burada PKK lehine sloganlar attığı anlatıldı. Yine 2 Ekim 2010 tarihli başka bir KCK açıklamasının ardından 3 Ekim 2010'da Başakşehir'de BDP teşkilatının bulunduğu Güvercintepe Mahallesi'nde gece seyir halinde olan bir İETT aracına yüzleri maskeli 2 kişi tarafından 1 adet molotofkokteyli atıldığı öne sürülen iddianamede, şüphelilerin çeşitli tarihlerde slogan atma, İETT otobüslerine molotofkokteyli atılması, bazı araçları taşlama ve aracında bulunan bir kişinin taştan yaralanması gibi eylemler gerçekleştirdikleri vurgulandı. -CEMEVİNE SALDIRI- İddianamede, 26 Aralık 2010 tarihinde Başakşehir Şahintepe Mahallesi Murat Sokak'ta yüzleri maskeli 40-50 kişilik bir grubun PKK terör örgütü lehine çeşitli sloganlar atıp, Eski İstanbul Caddesi'ni barikat kurarak kapattıkları ve bir süre sonra Sonevler mevkisine sloganlar atarak yürüyüşe geçtikleri belirtilerek, yollarının üzerinde bulunan bir markete havai fişekli ve sopalı saldırıda bulunup maddi zarar veren şüphelilerin daha sonra aynı caddedeki Karacaören Köyü Veli Baba Cem ve Kültür Evi'nin camlarını taş ve sopalarla kırıp kaçtıkları, bu eylemlerle şahısların çevrede bulunan iş yerlerine zarar verdikleri ve vatandaşların yaralanmalarına sebep olduklarının anlaşıldığı aktarıldı. Şikayetçi ifadeleri, şüphelilerle ilgili bireysel durum raporları ve 13 şüphelinin katıldığı eylemlere yer verilen iddianamede, tutuklu sanıklar Özcan Can, Bayram Can, Aydın Can, Mervan Tütüncü, Cüneyt Cenk, Berat Eminoğlu ve Fırat Tarın ile tutuksuz şüpheliler Mahir Bayezit, Cümbet Erterek, İzettin Tasman, Adem Ünlü, Tevnur Ülgün ve Oktay Daşdemir'in, ''PKK terör örgütü üyesi olmak'', ''ibadethaneye zarar vermek'', ''terör örgütü propagandası yapmak'', ''mala zarar vermek'', ''tehlikeli madde bulundurmak'', ''genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak'' ve ''kamu kuruluşuna zarar vermek'' suçlarından 7,5 ile 36,5 yıl arasında değişen çeşitli hapis cezalarına çarptırılmaları istendi. İddianame, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.