-Cemevi Yaptırma Derneğinin kapatılmasına red ANKARA (A.A) - 04.10.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, tüzüğündeki ''cemevlerini ibadet yeri olarak'' nitelendiren ifadeler nedeniyle Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği hakkında açtığı kapatma davası reddedildi. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya derneğin avukatı Fevzi Gümüş katıldı. Yargıç Yaşar Eren, önceki duruşmada dosyanın karar için incelemeye alındığını belirtti. Duruşmaya son veren Eren, davanın reddinin kararlaştırıldığını bildirdi. Dernek avukatı Gümüş, kararın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yargının, bir yerin inanç merkezi olup olmadığına karar veremeyeceğini ifade ederek, ''Mahkeme doğru bir karar verdi. Savcı, büyük ihtimalle kararı temyiz edecek. Cemevlerinin Alevilerin ibadet merkezi olduğu yönünde bir derneğin kurulup, faaliyet yürütüp yürütemeyeceğine de asıl Yargıtay karar verecek'' dedi.