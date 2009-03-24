Cemevi, yapı ruhsatına girdi

Kuşadası Belediyesi, cemevine ibadethane tarifesinden bedava su verilmesi uygulamasının ardından, bir ilke daha imza attı. Verilen inşaat ruhsatına, ‘cemevi’ ibaresi konuldu.



Kuşadası'nın Hacı Feyzullah Mahallesi'nde, inşaatına 3 yıl önce başlanan cemevi, 17 Mart 2009 tarihinde yapı ruhsatını aldı. Kuşadası Belediye Başkanı Fuat Akdoğan'ın imzasını taşıyan ruhsatta, yapının niteliğinin tanımlandığı bölüme, `kültür merkezi (cemevi)' ibaresi konuldu. Bir süre önce AKP'den istifa edip DP'ye geçen Kuşadası Belediye Başkanı Fuat Akdoğan, uygulamanın Türkiye'de ilk olduğunu vurguladı.



‘Kaçak ibadethane olmaz’



Başka isimler altında cemevi açılması uygulamasına, `kaçak ibadethane olmaz' diyerek tepki gösteren Başkan Akdoğan, Türkiye'deki ibadethanelerin yüzde 99'unun inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni bulunmadığını iddia etti. Akdoğan, ``Kuşadası'nın bu konuda da bir ilk olmasını istedik. Yurdumuz deprem kuşağında. Her depremde yıkılan binalar arasında çok sayıda cami bulunması, vicdanları sızlatıyor. İnsanımızı şüpheye düşürüyor. Bu konuda belediyelerimiz hassas davranmalı ve ibadethane inşaatlarında çok sıkı denetim uygulamaları gerekir. Bu nedenle Kuşadası'nda yapılan cemevinin inşaat kalitesi deprem yönetmeliğine uygundur ve ibadethanemiz yasal ruhsatını alarak, ülke çapında ilklerden biri olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun, bu belge dostluk ve sevginin de ruhsatı olsun'' dedi.



Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şube Başkanı Arslan Şahan ise Kuşadası Belediyesi'nin bu uygulamasının Türkiye'ye örnek olmasını istedi. Aynı zamanda DP Kuşadası Belediye Başkan Adayı olan Fuat Akdoğan'ı cemevinin tamamlanan bir odasına davet edip, yöneticilerle birlikte plaket sunan Şahan, ``Bu, belediye başkanımızın Alevi toplumuna yönelik ikinci büyük jestidir. Türkiye de yaşayan Aleviler adına, kurumlarım adına ve vakfım adına belediye başkanımıza teşekkürü borç biliyorum. Ülkemizde cemevlerine hep `kültür merkezi' ruhsatı veriliyordu. Aldığımız yapı ruhsatıyla bu durumu değiştirdik. Cemevimiz inşaatı tamamlandıktan sonra, gerçek amacına uygun şekilde, ibadethane olarak hizmete girecek. Türkiye'de ilk kez bir yapı ruhsatına `cemevi' ibaresi konmuş oldu. Mutluyuz'' diye konuştu.



Kuşadası Belediyesi, geçen aylarda başlattığı, cemevine ibadethane tarifesinden ücretsiz su verilmesi uygulamasıyla da adından söz ettirmişti. Kuşadası Belediye Meclisi'nin aldığı karar Türkiye genelinde, Alevi toplumunca sevinçle karşılanmıştı.



