Cemevi binası mahkemeye takıldı

T24 - Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin cemevi yaptırma kararı kaymakamın suç duyurusuyla mahkemeye takıldı. Kaymakam hukuki zorunluluk olduğunu savunurken meclis üyeleri ve Alevi örgütleri kaymakamı taraflı olmakla suçladı



Beylikdüzü Kaymakamı Yusuf Odabaş, bir önceki belediyenin meclis kararıyla yapımına başladığı Cem ve Kültür Evi projesinin 'hukuki altyapısı olmadığı' gerekçesiyle inşaatın durdurulması için mahkemeye başvurdu.



Beylikdüzü'nün bir önceki Belediye Başkanı Vehbi Orakçı da 2009 yılında ilçede yaşayan Alevi vatandaşların istekleri doğrultusunda cemevi yapmak için harekete geçti. Akşam gazetesinin haberine göre, Derviş Eroğlu Caddesi üzerinde mülkiyeti belediyeye ait arazide Cem Vakfı'na 30 yıllığına kiralanacak Cem ve Kültür Evi yapımı için start verdi. Karar oy birliğiyle meclisten geçirildi. Seçimlerden önce başlayan inşaat, belediye yönetimi değişince durdu. Beylikdüzü Kaymakamı Yusuf Odabaş'ın da mülkiyeti belediyeye ait arazide Cem ve Kültür Evi'nin yapımının durdurulması için dava açtığı ortaya çıktı.



Beylikdüzü Kaymakamlığı'nın,'Uygulamanın hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi olmayan zararlara neden olacağı' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Mahkeme kararı doğrultusunda Cem ve Kültür Evi inşaatının durdurulmasına karar verildi.





'Belediye tesisi olabilir'



İstanbul 1'nci İdare Mahkemesi, 'Belediye hizmet alanı olarak ayrılan bir alanın belediye hizmetleri haricinde kullanılmayacağı gerekçesiyle dava konusu inşaatın durdurulmasına karar verdi.





'Birileri istedi diye olmaz'



Belediye Meclisi'nde alınan kararlar üzerinde, kaymakamlık olarak vesayet makamı olduğunu söyleyen Yusuf Odabaş, 'Yapılan yapı, cami de olsa cemevi de olsa, dini tesis alanı olarak ayrılan alan dışındaysa, iptali için gereğiniz yaparız. Eğer bu bölgede cemevi ihtiyacı varsa, belediye alternatif çözüm üretecek. Yoksa birileri istedi diye dilediği yerde cemevi ya da cami yapılması söz konusu olamaz' diyerek hukuki boyutun önemine dikkat çekti.





'Kaymakam herkese eşit davransın'



Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız da kaymakamın ayrım yapmaması gerektiğini belirterek, 'Kaymakamın, belediyenin aldığı bir karara dava açma örneğini daha önce duymadım. Eğer dava açacaksa burada ayrım yapmaması gerekiyor. Herkese eşit mesafede olması gerekiyor. Hükümet bugüne kadar Alevi açılımı, Alevi çalıştayı projelerini kamuoyuyla paylaştı. Burada samimi olmadıklarını gördük. Samimi olsalardı bunlar yaşanmazdı. Bir kere cemevinin yasalarda yeri yok, yani dini tesis olarak görünmüyor. Tamamına yakını gecekondu statüsünde.' diye konuştu.





Yanı başındaki büfelere de dava açsın



CHP'lİ Meclis Üyesi Halil İbrahim Akpınar ise, Kaymakam Yusuf Odabaş'ın açtığı davayla ilgili olarak Temmuz ayı meclis toplantısında söz alarak Odabaş'a tepki gösterdi. Konuşmasında mahkeme kararına saygılı olduklarını söyleyen Akpınar, 'Kaymakam taraf olduğunu göstermiştir. Trilyonluk kaçak yapılar, insanların spor yaptıkları park içine yapılan büfelere sesini çıkarmazken Cem ve Kültür Evi projesine neden dava açtı? Burada bize de görev düşüyor. Bir önceki meclisin almış olduğu kararı devam ettirmek zorundayız. Dini tesis yapılacak bir yerde bu projenin devam ettirilmesi gerekiyor' dedi.





