Cem'e polis de mi yardım etti?

Sevgilisi Münevver Karabulut'u öldürdükten sonra tam 197 gün boyunca emniyet güçlerine yakalanmadan ''bahçeli bir evde'' saklanan Cem Garipoğlu, teslim olduktan sonra tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi. Kamuoyunu aylardır meşgul eden cinayette Cem Garipoğlu'nun 18 yaşına basmadan teslim olması ve bugüne kadar nasıl olupta saklandığı merak konusu oldu.



Taraf'ın manşetinden duyurduğu habere göre, İstanbul Emniyetinde de olayla ilgili soruşturma başlatılacak. İstanbul Valisi Muhammer Güler ve bir emniyet yetkilisi ise Garipoğlu'nun hiç bir destek almaksızın 6.5 ay saklanabilmesinin mümkün olmadığı görüşünde.



Emniyeti de soruşturacaklar



Cem Garipoğlu'nun babasının cezaevinde, annesinin ise ABD'de olduğu dönemde zanlının arkasında kimler olduğu sorusu ile gözler, amcası Hayyam Garipoğlu ve diğer yakın akrabalarına çevrildi. Zanlının ifadelerinde kendisini oturduğu kafeden aldığını söylediği kişinin, babasının iş yaptığı bir sanayici olduğu iddia edilirken, adının gizli kalmasını isteyen bir emniyet yetkilisi, soruşturmanın emniyet içinde de yapılacağını ve yeni göaltılar arasında polislerinde olabileceğini söyledi. Bu kadar uzun süre zanlının yakalanamamasının arkasında bir ekibin olması gerektiğini belirten yetkili, ekip çalışmasının da yeterli olamayacağını ve belli noktalarda çok profesyonel uzmanlardan yardım alınmadan bu tür bir saklamanın kesinlikle mümkün olmadığını söyledi. Cinayetle ilgili konuşan İstanbul Valisi Muammer Güler de, Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun bu kadar uzun süre firarda olabilmesinin kendisinin destek aldığına işaret ettiğini ifade etti.



'Saklamak suç teşkil eder'



Güler, Garipoğlu'nun yurt içinde mi, yoksa yurt dışında mı olduğuna dair bir çok spekülasyon yapıldığını kaydederek, olayın hemen ardından dört saat içinde bütün delillerin toğlandığını, cinayetin şüphelisinin tespit edildiğini, ancak ozaman yakalanamadığını söyledi.

Suçluyu bildirmemenin ve yakalanmasını engellemenin suç olduğunu vurgulayan Güler, 'Garipoğlu'nun 197 günlük sürede polisin hiç takibine uğramadan bir yerde gizlenmiş olması, elbette kendisine önemli bir yardım yapıldığı olasılığını doğurur. Bunu kim yapmıştır? Bunu yapanlar içerisinde suç teşkil edecek klişiler vardır. Bunlarla da ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Garipoğlu'nun yakalanmasında pazarlık asla söz konusu değil. Cezayı verecek olan biz değiliz. Cezayı verecek olan bağımsız Türk yargısıdır. Cem'in ailesine teslime zorlama konusunda gerekli hukuki ve manevi sorumlulukların anlatılarak, sürekli takip yapılarak, kanunun polise verdiği ve mahkeme kararı ile alınan her türlü teknik, fiziki ve diğer takipler yapılarak böyle bir ortam yaratıldı'' dedi.



Olayla ilgili olarak başka gözaltı olmadığı ama çalışmaların yapıldığını belirten Güler,''Ben kendisinin polise herhangi bir iz, emare, takip edecek bir imkan bırakmadan saklanmış olmasının önemli bir yardım aldığına karine teşkil ettiğini söylüyorum. Yani böyle bir şey olmazsa kolay değil' dedi.



Aile ile, Cem Garipoğlu'nun teslimi konusunda hiç bir pazarlık yapılmadığını söyleyen Vali Güler, bir gazetecinin sorusu üzerine de Garipoğlu'nun yurt dışına çıktığına ilişkin bir bulgunun kesinlikle olmadığını, firarda olduğu dönemde teknolojik olarak hiç bir takibe imkan vermeyecek bir ortamda kalmış olabileceğini ifade ederek, 'Ama tabii böyle bir yerde uzun süre kalmak, saklanmak veya saklayabilmek de mümkün değildir. Mutlak polisin takibine düşeceklerdi' dedi.





