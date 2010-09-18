-CEMAL TEMİZÖZ SİVİL CEZAEVİNDE DİYARBAKIR (A.A) - 18.09.2010 - Emekliye ayrılan Kayseri eski İl Jandarma Komutanı Albay Cemal Temizöz, 18 aydır tutuklu bulunduğu askeri cezaevinden sivil cezaevine nakledildi. Eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atağ, Tamer Atağ, Fırat Altın (Abdulhakim Güven), Hıdır Altuğ, Adem Yakin ve Kukel Atağ ile birlikte Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Albay Cemal Temizöz, dün görülen 18. celsenin ardından Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi. Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığının mahkemeye gönderdiği yazıda, Temizöz'ün askerlikle bir ilişkisinin kalmadığı belirtilerek, şöyle denildi: ''Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığının tutuklu sanık Cemal Temizöz'ün 30 Ağustos 2010 tarihinden geçerli olmak üzere kadrosuzluktan emekli edilmesi ve muvazzaf subay statüsünün sona ermesi nedeniyle askerlikle ilişkisi kalmadığı anlaşıldığından adı geçen tutuklunun 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunun 39. maddesi uyarına ilgi tutuklama müzekkeresinin infazının sağlanması için Diyarbakır Cezaevi Müdürlüğüne kapatılması hususunda 17 Eylül 2010 tarihli müzekkereleri okundu dosyasına konuldu.'' -18 AYDIR CEZAEVİNDE- Diyarbakır'da 25 Mart 2009 tarihinde tutuklanan emekli Albay Temizöz, yaklaşık 18 aydan buyana 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Cezaevinde bulunuyordu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 104 sayfalık iddianamede, sanık Temizöz'ün 1993'te Cizre'de ''terörle mücadele ediliyor'' görüntüsü altında ''korucu, itirafçı ve uzman çavuşlardan bir grup oluşturduğu'', ''Söz konusu grubun, süreç içerisinde asli görevinden ayrılarak, terör örgütü PKK'ya yardım ettiğinin değerlendirildiği ya da özel sebeplerden dolayı gözaltına aldıkları kişileri sorguladığı'' ileri sürülen iddianamede, grubun sorgulanan bu kişilerden bir kısmını öldürdüğü öne sürülüyor. Temizöz hakkında 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.