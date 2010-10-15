-CEMAL TEMİZÖZ CEZAEVİNDE İMAJ DEĞİŞTİRDİ DİYARBAKIR (A.A) - 15.10.2010 - Kayseri eski Jandarma Alay Komutanı Emekli Albay Cemal Temizöz ve Cizre eski Belediye Başkanı Kamil Atağ'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Emekliye ayrıldığı için tutuklu bulunduğu 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Cezaevinden Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine nakledilen sanık Emekli Albay Cemal Temizöz'ün, ''top sakal'' bıraktığı gözlendi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Emekli Albay Temizöz, Kamil Atağ, Tamer Atağ, Fırat Altın (Abdulhakim Güven), Hıdır Altuğ, Adem Yakin ve Kukel Atağ katıldı. -ABDULLAH EFELTİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ- Duruşmada, Cizre'de Abdullah Efelti'nin öldürülmesi olayıyla ilgili olarak Bostancı köyünde vekil imamlık yapan Süleyman Taşkın, tanık olarak dinlendi. Maktul Efelti'nin Güven mezrasında ikamet ettiğini ve tanıdığını anlatan Taşkın, olay günü köyden, biri toros marka olmak üzere iki beyaz renkli otomobilin geçtiğini belirtti. Araçta bulunanları tanımadığını kaydeden Taşkın, ''Güven mezrasına gitmek için yol bizim köyden geçiyor. Olay günü iki adet araç mezraya doğru gitti. Bir süre sonra bu araçlar hızlı bir şekilde geri dönüp köyden ayrıldı. Abdullah Efelti'nin oğlu köye gelip, 'Babamı götürdüler' dedi. Araçtakileri tanımıyorum. Sadece biri sakallı ve şişmandı. Daha sonra Efelti'nin cesedinin Cizre'de bulunduğunu öğrendim'' dedi. Taşkın, köy girişinde jandarma karakolunun bulunduğunu, karakolun izni olmadan o dönemde köye giriş çıkışların yapılamadığını belirterek, araçlardan karakolun haberinin olması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Taşkın, maktul Abdullah Efelti'nin bir gözünün kör ve yaşlı birisi olduğunu sözlerine ekledi. -RAMAZAN UYKUR'UN ÖLDÜRÜLMESİ- Duruşmada dinlenen ikinci tanık Mehmet Uykur da amcası Ramazan Uykur'un öldürülmesi olayıyla ilgili bildiklerini anlattı. Amcası Uykur'un 1994 yılında Cizre'deki Nusaybin Caddesi üzerinde sanıklar Tamer Atağ ve Kukel Atağ tarafından öldürüldüğünü ileri süren tanık Mehmet Uykur, şöyle dedi: ''Ben, amcam ve amcamın oğlu İsmet Uykur, tamircinin önündeydik. Beyaz renkli torosla gelen Tamer Atağ, amcama 'Seni babam çağırıyor' dedi. Amcam da 'Benim senin babamla işim yok, gelmiyorum' dedi. Amcam, daha sonra kaldırımda yürüyerek eve doğru gitmeye başladı. Biraz uzaklaştıktan sonra toros marka araç amcamın önünü kesti. Araçtan inen Tamer Atağ, amcamı zorla götürmeye çalıştı. Tamer Atağ, tabancasını amcama doğrultu. Amcam tabancayı onun elinden almaya çalışırken, silah patladı. Amcam yaralandı. Arabadaki Kukel Atağ da kaleşnikofla amcamı taramaya başladı. Biz oraya gidene kadar bu iki şahıs araca binip gitti. Olaydan sonra çevredeki esnaflar kepenklerini kapatarak kaçtılar. Orada kimse kalmadı, uçan kuşlar dahi geçmez oldu.'' Korktuğu için olayın faillerini güvenlik güçlerine anlatamadığını ifade eden tanık Uykur, ''Temizöz o dönemde Cizre'yi mahvetmişti. Eğer anlatsaydım bana ve aileme zarar verirlerdi. Panzerin altında ezer ya da topun ağzına koyup Cudi'ye fırlatırdı'' dedi. Mahkeme, 1994 yılında savcılık ve poliste verdiği ifadeyle şu anda verdiği ifadenin bazı bölümlerinin birbiriyle çeliştiğini sorması üzerine tanık Uykur, ''Korkuyordum. O yüzden bildiklerimi tam olarak anlatmadım. Şimdi burada söylediklerim doğru'' dedi. Uykur, olaydan 3-4 ay sonra polis kıyafetli 4 kişi tarafından panzere bindirilerek kaçırıldığını ve tehdit edildiğini de sözlerine ekledi. Uykur, kaçırılma olayının amcasının öldürülmesiyle ilgisinin bulunup bulunmadığını ise bilmediğini söyledi. -DURUŞMADA TARTIŞMA- Duruşma esnasında sanıklardan Cemal Temizöz'ün tanığa soru sorması üzerine bazı müdahil avukatlar, mahkemeye, sanıkların tanıklara soru sormasının usule aykırı olduğunu belirtti. Daha sonra sanık Temizöz'ün tanık Uykur'a ''Amcanın dağda olan çocuklarının isimleri neydi?'' sorusu üzerine müdahil avukat Bahattin Özdemir ile sanık avukatları arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mahkeme başkanı, avukat Özdemir'den salondan çıkmasını istedi. Avukat Özdemir, bunun ancak alınacak bir kararla olabileceğini söylemesi üzerine mahkeme başkanı tutanağa, ''Avukat Bahattin Özdemir'in, kendisine söz hakkı verilmediği halde sanık Cemal Temizöz'ün sorularına müdahale ettiği için salondan çıkarılmasına karar verildi'' diye yazdırdı. Avukat Özdemir, duruşma salonundan ayrıldı. Mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi. -TEMİZÖZ, ''TOP SAKAL'' BIRAKTI- Bu arada emekliye ayrıldığı için tutuklu bulunduğu 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Cezaevinden Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine nakledilen sanık Emekli Albay Cemal Temizöz'ün, ''top sakal'' bıraktığı gözlendi. Diyarbakır'da 25 Mart 2009 tarihinde tutuklanan emekli Albay Temizöz, yaklaşık 18 ay askeri cezaevinde kaldıktan sonra geçen ay görülen 18. celsenin ardından sivil cezaevine nakledilmişti.