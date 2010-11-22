Cemal Özgörkey istifa etti

T24 - Galatasaray Yönetimi'ndeki iç huzursuzluk tavan yaptı ve Cemal Özgörkey de istifa etti.



Başkan Adnan Polat ile iki dönemdir başarı ile çalışan yönetici Cemal Özgörkey, Polat ile yaşadığı görüş ayrılığının zirve yapması sonrası yönetim kurulu üyeliğinden bugün itibariyle istifa etti.



Cemal Özgörkey, Adnan Polat ile 2008 Mart ayından beri birlikte çalışıyordu. Polat Yönetimi'nde ilk dönemde Pazarlama A.Ş'nin başkanlığı yapan ve kulüp ürünlerinin satıldığı GS Store'ların yöneticiliğini üstlenen Özgörkey, başarılı çalışmaları sonrasında mağaza sayısını artırmış ürün satışı cirosunun yüzdesini ise ikiye katlamıştı. Başkan Adnan Polat 2010 Mart kongresinde seçimi kazanırken, kongre öncesinde her ortamda Cemal Özgörkey'in icraatlarını seçim malzemesi olarak kullanmıştı. Ancak şirket birleşmesinin gerçekleşmesi sonrasında Adnan Polat'ın başarılı yöneticiyi oldu bittiye getirip, şirket yönetiminden uzaklaştırdı. Pazarlama ve İletişim A.Ş'nin başına ise Yiğit Şardan'a yakınlığı ile bilinen Hakan Aydınol'un göreve getirililmesi ise Cemal Özgörkey'in kırgınlığını artırdı. Geçtiğimiz hafta 2. başkan Mehmet Helvacı'nın düzenlediği olağanüstü toplantıya katılan isimler arasında bulunan Cemal Özgörkey, kulübe istifasını şu metinle sundu:



"Mart 2008 tarihinden bugüne kadar şeref ve gururla GSK yönetim kurulu üyesi sorumluluğunu taşıdım. Bu zaman diliminde, sayın başkana, yönetim kuruluna ve kongre üyelerimize verdiğim sözleri yerine getirerek, Galatasaray değerlerine olması gereken şekilde hizmet ettiğim inancında ve huzurundayım. Yönetim kurulu içinde ise; ortak karar alamayarak, hedeflenmiş kurumsallaşma çalışmalarının çok uzağında kalarak, GSK kongre üyelerini temsil etmekten uzaklaştığımız düşüncesindeyim. Olanlara kayıtsız kalıp, şartlar ve mazeretler öne sürmek, etiğimiz dışındadır. Kamuoyu nezdinde, yorgun ve yıpranmış bir resime sığdırılmaya çalışılan, guruplaşmalara yönlendirilen Galatasaray 'ı kabul edemeyiz. Cemal Özgörkey olarak görevime, herhangi bir grup ya da oluşumla değil ,seçilerek başladım. Görevimden, ilk başladığım gün gibi; hür irademle, hiçbir oluşuma bağlı kalmadan, öncelikle güzide kulübümüzün bilinçli veya bilinçsiz erozyona uğratılan değerlerimizi korumak için, doğrularım gereği ayrılıyorum. Galatasaray camiası önünde, yönetimin, güven tazeleme gerekliliği kaçınılmazdır . Örnek olma niyeti ile, 22 kasım 2010 tarihi saat 13.30'dan itibaren Yönetim Kurulu üyeliğimden istifa etmiş bulunmaktayım. Çabasının adı Galatasaray olanların, Galatasaray'ın önünü çacaklarını umuyorum. Saygı ve sevgilerimle, Cemal Özgörkey"





