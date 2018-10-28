Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin taşındığı iddia edilen aracın oto yıkama görüntüleri ortaya çıktı!

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından cesedinin taşındığı iddia edilen araçla, cinayetin ardından ülkesine dönen Başkonsolos Muhammed Uteybi’nin araçlarının temizlik görüntüsü ortaya çıktı. Aracın detaylı temizliğinin yapıldığı oto kuaför çalışanlarının polis ekiplerince sorgulandığı belirtildi.

Ferit Zengin’in Milliyet’te yer alan haberine göre, kamera görüntülerinde araçların ayrıntılı olarak iç ve dış temizlik yapıldığı görülürken, polis çalışanların da bilgisini aldı. Öğle saatlerinde getirildiği belirlenen 2 aracı yıkayan çalışanlara polis, araçlarda kan izi olup olmadığını sordu. Çalışanlar kan izi farketmediklerini detaylı yıkama talep edilmesi üzerine araçların iç ve dışını iyi bir şekilde temizlediklerini söyledi. 2 aracın yıkama yapıldıktan sonra oto kuaförden ayrılarak başkonsolosluk binasına gittikleri tespit edildi.

Polis, oto kuaförde yıkanan 2 aracın da arasında bulunduğu araçlar ile başkonsolosluk binası ve başkonsolosun ikametinin bulunduğu rezidansta inceleme yapmış, konutta bulunan kuyuda inceleme yapılmasına izin verilmemişti. Araçların incelemeden önce oto kuaförde temizlendiği ortaya çıkmıştı. Yapılan Luminol inceleme ile elde edilen biyolojik veriler kriminal laboratuvara gönderilmiş, incelemenin sürdüğü bildirilmişti.

“Ceset parçalandı, konuta taşındı” iddiası

İddiaya göre, Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan Konsolosluk binasına girdikten sonra boğularak öldürüldü. Daha sonra ise cesedi 3 parçaya ayrıldı. Ardından ceset çöp poşetler ve valizlere konuldu. Ardından konsolosluğa ait bir minibüse konulan valiz ve poşetler 300 metre uzaklıktaki konsolosluk konutuna götürüldü. Cesedin parçalanma işi devam ederken o minibüs 3 gün otoparkta bekletildi. Aracın 5 Ekim’de Levent’teki oto tıkamasıyla götürüldüğü anlaşılmıştı.