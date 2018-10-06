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Cemal Kaşıkçı'nın alıkonulduğu iddiasına soruşturma

Özden ATİK - İstanbul (DHA) - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra alıkonulduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı

06 Ekim 2018 20:27

Özden ATİK - İstanbul (DHA) - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı\'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girdikten sonra alıkonulduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Suudi Arabistan ülkesi vatandaşı Cemal Kaşıkçı\'nın 02.10.2018 tarihinde saat 13.00\'da gittiği aynı ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu\'nda alıkonulduğuna dair iddia ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay günü derhal soruşturma başlatılmış olup başlatılan soruşturma tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam etmektedir\" denildi.

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