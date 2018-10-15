Cemal Kaşıkçı olayı sonrası Arap dünyasında yayılan yalan haberlerde neler var?

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girip kendisinden bir daha haber alınamaması sonrası Suudi hükümetini destekleyen sosyal medya kullanıcıları Türkiye ve Katar'ı "yalan söylemek ve yalan haber yapmakla" suçluyor.

BBC'nin İzleme Servisi'nin derlediği sosyal medya paylaşımlarının birinde Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in aslında bir erkek olduğu da iddia edildi.

Bazı Suudi kullanıcılar Kaşıkçı'nın Türk nişanlısı Hatice Cengiz'in aslında Türkiye'de yaşayan Mısır'ın muhalif isimlerinden Müslüman Kardeşler üyesi Muhammed Mahsub'un kadın kılığına girdiğini ve Kaşıkçı'nın nişanlısı gibi davranarak gazetecinin ortadan kaybolması hikayesini uydurduklarını iler sürenler oldu.

Pek çok kullanıcı "bu komployu" desteklediğini düşündükleri fotoğrafları paylaştı.

Sahte Al Jazeera tweeti

Servisin incelemesinde yüzlerce Suudi kullanıcının Katar emirliğine bağlı Al Jazeera haber kanalının Twitter hesabında "yalan söyledikten sonra 50'den fazla mesajı sildikleri" iddia edildi.

Paylaşımların silinmesinin El-Cezire'nin yalan söylediğini bir kanıtı olarak göründüğünü savunan Muhammed El-Shega isimli bir kullanıcı, Al Jazeera'nin "Türk kaynakları: Suudi yetkilileri Kaşıkçı konsolosluktayken Suudi yetkilileri iki uçakla geldi" haberini sildiğini ileri sürdü.

Ancak El-Cezire'nin hesabında bu Twitter paylaşımı hâlâ duruyor.

Al Jazeera'nin paylaştığı iddia edilen "Kaşıkçı: Ben ölüyüm. İstanbul'da Suudi Konsolosluğu'nda öldürüldüm ve parçalara ayrıldım" şeklindeki Twitter mesajının ise gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Türk basınında 'Suudi Arabistan'dan 15 kişilik suikast timi geldiği' yönündeki haberler de sosyal medya kullanıcılarının gündemindeydi.

Suudi hükümeti destekli El-Arabiya haber sitesi bu haberlerin daha sonra Türk yetkilileri tarafından çökertildiğini aslında gelen kişilerin Türk yetkililerle çalışacak müfettişler olduğu öne sürüldü.

Ancak Türk basınında bu yönde bir haber görülmedi.