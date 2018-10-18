Cemal Kaşıkçı olayı |"Katilin adı Kirli, soyadı Pazarlık biliyoruz"

Hürriyet yazarı Kanat Atkaya, Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın henüz cesedine ulaşılamadığı için 'yüzde bir' ihtimal bırakarak 'Yüzde 99 öldürüldü' diyenlerin tedbir eşiklerine saygı gösterilmesi gerektiğini ancak Kaşıkçı'nın göz göre göre öldürüldüğünü savundu.

Türkiye ve dünya gündemini meşgul eden Kaşıkçı olayı için birçok analiz ortaya atıldığını belirten Atkaya, "Bu cinayet niye Türkiye’de işlendi? Asıl maksat ne? Hesap ne? ABD bu işin neresinde, Türkiye neresinde? İran neresinde? O nerede, bu nerede?' derken kayboluveriyoruz" dedi.

"Altına ceset süpürülmüş kanlı bir halı, üstünde koltuklar yer değiştiriyor"

Kaşıkçı olayında manipüle edilen kanallarla kamuoyunun zihninin bulandırıldığını işaret eden yazar, "Pazarlıklar biteviye sürüyor...Altına ceset süpürülmüş kanlı bir halının üstünde koltuklar/konumlar yer değiştirip duruyor...Cemal Kaçıkçı göz göre göre öldürüldü biliyoruz...Katilin adı Kirli, soyadı Pazarlık biliyoruz...Galiba sadece bunu biliyoruz..." değerlendirmesinde bulundu.

Kanat Atkaya'nın "Katilin adı: Kirli... Soyadı: Pazarlık" başlığıyla (18 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz