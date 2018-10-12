Cemal Kaşıkçı olayı: İş ve medya dünyası Suudilerle ortaklıklarını gözden geçiriyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girmesinden beri haber alınamaması nedeniyle, küresel iş ve medya dünyası Riyad yönetimiyle ilişkilerini gözden geçiriyor.

İngiliz Financial Times gazetesi, konuyla ilgili haberinde finans dünyasının Suudi Arabistan yönetimi ile ilişkileri gözden geçirdiğini yazdı ve Suudi Arabistan'da çalışan bir finansçının "Bütün dünya allak bullak oldu" sözlerini alıntıladı.

Gazete, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Enerji Bakanlığı yapan Ernest Moniz'in Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık bir mega projede danışma kurulundaki görevini askıya aldığını yazıyor.

Bu hafta danışma kurulu üyelikleri açıklanan kent inovasyon şirketi Sidewalk Labs'in icra kurulu başkanı Dan Doctoroff ve Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive'ın "yanlışıklıkla listeye konduklarını" söyledikleri de belirtiliyor.

Haberde, Cemal Kaşıkçı olayının, uluslararası yatırımcıların ve iş insanlarının, Suudi Arabistan'ın bağımsız varlık fonu tarafından düzenlenen 'Future Investment Initiative' (Gelecek Yatırım İnsiyatifi) isimli konferansa katılmaya hazırlandıkları bir süreçte meydana geldiği kaydediliyor.

Konferansın 23-25 Ekim'de Riyad'da yapılması planlanıyor.

Gazetede şu bilgiler yer alıyor:

"Konuşmacı olarak yer alması planlanan pek çok bankacı ve şirket yöneticisinin - ki bunlar arasında JPMorgan Chase'den Jamie Dimon ve Uber'den Dara Khosrowshahi de yer alıyor - halen katılması planlanıyor. Katılımları konusunda iletişime geçtiğimiz şirketlerden geri dönenler arasında çekileceklerini söyleyen olmadı. Sözcüleri, Black Rock'dan Larry Fink ve Viacom'dan Bob Bakish'in durumu izlediklerini açıkladı."

Gazeteye konuşan girişim sermayesi şirketlerinde ortaklıkları bulunan bir isim, Kaşıkçı'nın başına gelenlerin belirsizliği ve Prens Muhammed bin Selman ile görüşmelerinin onu şüpheye sürüklemesi nedeniyle toplantıya katılacağını açıkladı.

Ancak uluslararası haber ajanslarına göre, Suudi Arabistan yönetimi ile ilişkileri gözden geçiren kuruluşlar bunlarla sınırlı değil.

Amerikan New York Times gazetesi Gelecek Yatırım İnsiyatifi Konferansı'ndan sponsorluğunu çekti.

Diğer bir medya sponsoru Financial Times ise durumu gözden geçirdiğini açıkladı.

Economist dergisinin genel yayın yönetmeni Zanny Minton Beddoes konferansa katılmayacağını açıkladı.

CNBC televizyonu spikeri ve New York Times gazetesinin finans muhabiri Andrew Ross Sorkin de konferansa katılmayacağını açıklayan bir diğer isim oldu. Sorkin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ve cinayet haberlerinden oldukça rahatsız olduğunu" açıkladı.

Konferansın internet sitesine göre, CNN ve Bloomberg planladıkları gibi katılımlarını gerçekleştirecekler.

Cemal Kaşıkçı, Amerikan Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.

İngiliz milyarder Richard Branson da, Suudi Arabistan varlık fonunun Virgin Group bünyesindeki uzay çalışmalarına yapmayı planladığı 1 milyar dolarlık yatırımla ilgili görüşmelerin askıya alındığını açıkladı.