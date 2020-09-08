Cemal Kaşıkçı, cinayetten önceki aylarda sosyal medyada sıkça hedef alınmış: "Bu ülkeye karşı yazdığın her kelimenin bedelini ödeyeceksin"

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2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetten önceki aylarda internet üzerinden sıkça tehdit edildiği ortaya çıktı.

The Washington Post'un aktardığına göre Kaşıkçı'nın köşe yazılarını her zaman eleştiren isimlerin sosyal medya saldırıları daha da sertleşti ve kişisel konuları hedef almaya başladı. Bazıları Suudi yetkililere ait olmak üzere sayısız hesaptan Kaşıkçı'ya "aşırıcı", "suçlu" ve "eşşek" denildi.

2017'nin Aralık ayında bir kişi Kaşıkçı'ya, "Sonun başlangıcındasın. Bu ülkeye karşı yazdığın her kelimenin bedelini ödeyeceksin" yazdı. Bu paylaşımdan 10 ay sonra The Washington Post yazarı İstanbul'daki başkonsoloslukta Suudi yetkililer tarafından öldürülüp paramparça edildi.

ABD'li uzmanlar, Kaşıkçı'nın Virginia'da yaşadığı günlerde yapılan sosyal medya saldırılarının Riyad tarafından koordine edilmiş olabileceğini düşünüyor. Bu kanıtlanabilirse Suudi Arabistan, ABD yasalarını ihlal etmiş sayılabilir. Bu durumun Riya-Wahington ilişkileri için ciddi sonuçları olabileceği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada da Suudi yasalarının böyle bir saldırıya müsamaha göstermeyeceği belirtildi.

Öte yandan Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan'da görülen davada, 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi.