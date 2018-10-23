Cemal Kaşıkçı cinayeti|"Batı ve prensin önüne serilen kırmızı halıdaki kan izleri"

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin dünyanın ikiyüzlülüğünü gün ışığına çıkardığını kaydederek, "Bu hadiseyle birlikte rejim üzerindeki dokunulmazlık örtüsü kalkmıştır. Artık kimse 'Ama örtü vardı, göremedik' mazeretine sığınamaz. Suudi rejimi gerçek kimliğiyle herkesin karşısına çıkmıştır" dedi.

"Bu rejim mi IŞİD’le mücadele koalisyonunda öncü rol oynayacaktır? "

Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Selman’a dönük tutumları eleştiren Ergin, ABD başta olmak üzere Batı'nın medya organlarında Prens Bin Selman’ın reformcu bir kimlik üzerinden tanıtıldığı, her yerde önüne kırmızı halı serilerek karşılandığına dikkati çekti. Prens Bin Selman'ın Batılı hükümet ve şirketlerin karşısında esas duruşa geçecekleri, hesabıyla hareket ettiğini işaret eden yazar, Cemal Kaşıkçı cinayetini hatırlatarak "Bakalım Batı dünyası, bu olayda nasıl bir sınav verecek? Suudiler 'Paramızla, petrolümüzle bütün dünyayı dize getiririz' şeklindeki yerleşmiş düşüncelerinde bir kez daha haklı çıkabilecekler mi?" sorularını yöneltti.

Sedat Ergin'in "Batı ve prensin önüne serilen kırmızı halıdaki kan izleri" başlığıyla (23 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz