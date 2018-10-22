Cemal Kaşıkçı cinayeti| "Türkiye cesedin nerede olduğunu biliyor"

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Cemal Kaşıkçı’nın Konsolosluk binasında öldürülme anlarının ses kaydı olduğu iddialarını köşesine taşıdı. Yılman, Türk makamları tarafından doğrulanmadığını ancak, Türkiye'nin elinde bir ses kaydı olduğunu öne sürdü. Sevilay Yılman, "Türkiye cesedin de nerede olduğunu biliyor. Ya da en azından Kaşıkçı’nın nasıl öldürüldüğünü ve cesedin yok edildi ise nasıl edildiğini de biliyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "ABD’ye herhangi bir ses kaydı vermedik!" açıklamasını hatırlatan Yılman, "Kesinlikle bir ses kaydı var ve bu kayıt ABD’ye verilmedi ama dinletildi" iddiasında bulundu. Sevilay Yılman, kasetin Kaşıkçı’nın akıbetini araştırmak üzere ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı ile önce Suudi Arabistan’ı, sonra da Türkiye’yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya, ardından da Kral Selman'a yakın bir istihbaratçıya dinletildiğini savundu.

İstihbaratçının, "Dinlediği kayıt üzerine ülkesine dönüp Kral Selman’a, 'Bizim bu cinayeti reddetme şansımız asla yok! Türkiye’nin elindeki kanıt çok güçlü" dediğini iş birliği sürecine böyle gelindiğini kaydetti.

"Az kaldı o açıklamaya…"

"Nihayetinde Kaşıkçı’nın cesedinin de nerede olduğunu söylemek zorunda Suudi Arabistan" vurgusu yapan Sevilay Yılman, "Çünkü zannımca Türkiye cesedin de nerede olduğunu biliyor. Ya da en azından Kaşıkçı’nın nasıl öldürüldüğünü ve cesedin yok edildi ise nasıl edildiğini de biliyor. Ama akıllıca davranıp ilk andaki yani; 'Kaşıkçı’yı nasıl öldürdülerse veya nasıl yok ettilerse bunu yine açıklayan Suudi Arabistan olmalı!' taktiğine devam ediyor. Gerek İstanbul polisi, gerekse MİT Bölge Başkanlığı ve siyaset kanadı bu olayın ta en başından beri mükemmel bir duruş sergiledi. Çok ilkeli ve zekice politikalarla Suudi Arabistan’ın maskesini düşürdü.Ve ben inanıyorum ki, bu kararlı tavır devam ettirilirse çok değil birkaç güne merhumun cesediyle ilgili de neler olduğunu açıklamak zorunda kalacak Suudiler. Az kaldı o açıklamaya…"diye yazdı.

Sevilay Yılman'ın "Ses kaydı ABD’ye verilmedi ama dinletildi! Peki kime?" başlığıyla (22 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz