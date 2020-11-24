Cemal Kaşıkçı cinayeti: Davada iddianameler birleştirildi, şüpheli sayısı 26'ya çıktı

2 Ekim 2018'de nikah işlemleriyle ilgili gittiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'yla ilgili İstanbul'da açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Şüphelilerin gıyabında yargılandığı davada, iki ay önce kabul edilen ikinci iddianame, ilk iddianameyle birleştirildi. Böylece davada şüpheli sayısı 26'ya çıktı. Dava, 4 Mart'a ertelendi.

Bu iddianamede Ahmet bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtanı ''tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme'' suçlamasıyla; diğer 18 şüpheli ise" tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanıyordu.

28 Eylül'de kabul edilen ikinci iddianamede altı firari şüpheli hakkında suçlamalar yapılıyor. Buna göre Cinayete karışmakla suçlanan zanlılardan muavin konsolos Sultan Yahya A. ve ateşe Yasit Halit M.'nin, "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan müebbet hapisleri isteniyor.

Diğer dört şüphelinin ise "cinayetten sonra suç delillerini ortadan kaldırma" suçlamasıyla beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nda görülen davaya Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de şikayetçi sıfatıyla katılıyor. Cengiz, bugün "şikayetinin devam ettiğini" açıkladı.

Davada Kaşıkçı'nın Mısır'dan gelen siyasetçi arkadaşı Ayman Nour da tanık olarak dinlendi. Nour, Kaşıkçı'nın Kahtani ailesi tarafından tehdit edildiğini kendisine söylediğini anlattı.

Şüphelilere İstanbul barosu tarafından atanan avukatlar, yeni duruşmaya kadar söyleyecekleri bir şey olmadığını belirtti. İki iddianame birleştirildi ve davanın 4 Mart'ta görülmesine karar verildi.