Cemal Kaşıkçı cinayeti: Davada iddianameler birleştirildi, şüpheli sayısı 26'ya çıktı

28 Eylül'de kabul edilen ikinci iddianamede altı firari şüpheli hakkında suçlamalar yapılıyor. Buna göre Cinayete karışmakla suçlanan zanlılardan muavin konsolos Sultan Yahya A. ve ateşe Yasit Halit M.'nin, "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan müebbet hapisleri isteniyor.
Suudi Arabistan'daki davada ne oldu?
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturma ve açılan dava ise Kasım 2019'da sona erdi. Beş kişiye idam, üç kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verildi. Fakat Kaşıkçı'nin ailesinin sanıkları affetmesi üzerine, idam cezaları daha sonra hapse çevrildi.
Türkiye, "olayın aydınlatılmadığı" gerekçesiyle mahkeme kararlarını tepkiyle karşıladı.
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı sanıkları affettiklerini, Suudi Arabistan'da birlikte yaşadığı ailesi adına 22 Mayıs'ta Twitter hesabından duyurmuştu.
Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ise Salah Kaşıkçı'nın açıklamasına yanıt vererek, "Kimsenin katilleri bağışlama hakkı yoktur. Ne katilleri ne de bu cinayeti azmettirenleri affedeceğiz" demişti.
Amerikan Washington Post gazetesi, Cemal Kaşıkçı'nın çocuklarına Suudi Arabistan tarafından milyonlarca dolar değerinde konutlar verildiğini ve binlerce dolarlık aylık ödemeler yapıldığını iddia etmişti.
Suudi Arabistan'da geçerli olan şeriat hükümleri uyarınca öldürülen kişinin ailesinin, cinayeti işleyen kişileri affetmesi durumunda idam cezaları hapis cezasına dönüştürülebiliyor.
59 yaşındaki Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmiş bir daha kendisinden haber alınamamıştı.
Kısa süre sonra Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gönderilen bir tim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
Kaşıkçı'nın cesedi ise bulunamamıştı.