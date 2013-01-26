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Cemal Hünal ve Cenk Eren serbest bırakıldı

İstanbul'da narkotik operasyonunda gözaltına alınan, aralarında sanatçı ve oyuncuların da bulunduğu 38 kişiden 4'ü serbest bırakıldı

26 Ocak 2013 10:55

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dün gözaltına alınan aralarında şarkıcı, oyuncu ve sanatçılarında bulunduğu 38 kişi 4'ü serbest bırakıldı. Cemal Hünal ve Cenk Eren de emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Çağatay Ulusoy ise hâlâ gözaltında.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dün (25 Ocak 2013) sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Cemal Hünal, Gizem Karaca, Cenk Eren, Çağatay Ulusoy'un da bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.

38 kişi, emniyet müdürlüğünün Vatan Caddesi üzerindeki yerleşkesinden minibüslere bindirilerek, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
 

Cemal Hünal ve Cenk Eren serbest

 
Narkotik operasyonda gözaltına alınanlardan Cemal Hünal ve Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 4 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
 
Cenk Eren emniyetten ayrılırken, ''Suçsuzdum serbest bırakıldım'' diye konuşurken, Cemal Hünal, dosyanın gizliliği olduğunu ileri sürerek gazetecilere açıklama yapmadı. Şüpheli 34 kişinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. 

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