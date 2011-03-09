-CEMAL GÜRSEL STADI'NIN ADI DEĞİŞTİ ERZURUM (A.A) - 08.03.2011 - Cemal Gürsel Stadı'nın adı ''Yeni Erzurum'' olarak değiştirildi. Erzurum'da 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın açılış ve kapanış törenlerinin yapıldığı Cemal Gürsel Stadı'nın adı Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın onayı ile ''Yeni Erzurum'' olarak değiştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çintımar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cemal Gürsel Stadı'nın yeniden yapılanmasıyla birlikte Erzurum kamuoyunda isim değişikliği ile ilgili çıkan haberler ve oluşan spekülasyonlardan sonra isim değişikliği yönünde girişimde bulunduklarını söyledi. Önceki haftalarda stadın isim değişikliğine yönelik gerekli işlemleri başlattıklarını ifade eden Çintımar, şunları kaydetti: ''Bizim önceden bir açıklamamız olmuştu. Erzurum'da artık bu ismin değişmesi gerektiğini söylemiştik. Bununla alakalı ihale ismi 'Erzurum Arena' olan Cemal Gürsel Stadı'nın isim değişikliği için Erzurum İl Müdürlüğü olarak Sayın Genel Müdürümüze, 'Yeni Erzurum' olması yönünde teklifinde bulunduk. Genel Müdürümüz Sayın Yunus Akgül de bu teklifimizi olur yazısı ile birlikte Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'a iletti. Sayın Bakanımızın tasdikini içeren isim değişikliği olur yazısı, bugün akşam saatlerinde bize ulaştı. Biz de aldığımız onayla yeni tabelamızı yarından itibaren stada asmış olacağız.'' Çintımar ayrıca, yenilenen bir stadın isminin değişmesinde herhangi bir sakıncanın bulunmadığını da belirterek, ''Gerek görüldüğünde isimler değiştirilebilir. Ülkemizde ihtilal yapmış veya ihtilal ile özdeşleşmiş isimler her yerde değiştiriliyor. Bizde de bu anlamda değişmiş oldu'' diye konuştu.